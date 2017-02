São Mateus cancela o carnaval e o fluxo de turistas pode ser maior em Mucuri e Nova Viçosa

Com a paralisação dos policiais militares no vizinho Estado do Espírito Santo, pelo menos 29 municípios capixabas anunciaram o cancelamento das suas festas carnavalescas. Os municípios dizem que não têm como garantir a segurança do evento sem a presença da Polícia Militar.

Até cidades tradicionalmente conhecidas por seus agitados carnavais há décadas, tais como Piúma, Muqui, Santa Leopoldina e até Iriri, em Anchieta, a alegria dos foliões será muito mais silenciosa. Até o balneário de Guriri, em São Mateus, resolveu não realizar seu tradicional carnaval da ilha.

Em Conceição da Barra, o município decidiu reforçar a segurança contratando homens de empresas particulares para auxiliar o efetivo da PM disponível. Sem dinheiro, a Prefeitura de São Mateus já havia anunciado que não teria condições de fazer uma programação especial para o carnaval deste ano.

Com a falta de segurança no Estado, o prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa (PSDB), não teve dúvida e acaba de informar que o carnaval de Guriri não ocorrerá. Mas, para não deixar os moradores e turistas sem a folia, a Prefeitura passou a organização dos eventos para a Associação dos Artesões e Vendedores Ambulantes de São Mateus e Guriri, que deverá programar algumas atrações para os dias não passem em silêncio.

Com a falta de grandes atrações musicais em Guriri, em São Mateus e até mesmo na cidade de Conceição da Barra que este ano decidiu investir menos no carnaval, a expectativa é que os capixabas descerão em maior volume para os carnavais das cidades vizinhas de Mucuri e Nova Viçosa. Onde as atrações estão boas para o carnaval e a estrutura de segurança pública já está definida para garantir a alegria dos foliões. (Por Athylla Borborema).