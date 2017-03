Sebrae Bahia lança ferramenta que auxilia empreendedores em Teixeira de Freitas e Porto Seguro

Os empreendedores que desejam atuar nas cidades de Teixeira de Freitas ou em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, agora têm acesso a uma ferramenta de orientação gratuita, que fornece dados e informações estratégicas para a abertura de um novo negócio. O Radar Sebrae, desenvolvido pelo Sebrae Bahia, já pode ser utilizado pelo site www.radarsebrae.com.br ou por aplicativo para Android e IOS (adquirido via Google Play ou Apple Store).

O Radar é uma solução digital através da qual o empreendedor tem acesso a informações sobre as melhores localizações para o negócio pretendido, cruzando dados como a quantidade de concorrentes, custos, tipos de clientes, mortalidade de empresas, índices de tendência e diversas orientações sobre o ramo de atuação. O objetivo da ferramenta, lançada no último dia 9, em Salvador, é auxiliar os empreendedores no processo de planejamento.

De acordo com o gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, a ferramenta foi criada para fornecer aos empreendedores recursos que auxiliarão na tomada de decisão do seu negócio, dando mais clareza e conhecimento sobre o empreendimento desejado. “É muito importante que o empreendedor saiba o máximo possível sobre o mercado, antes mesmo de começar um negócio, e o Radar proporciona o acesso a muitas informações importantes, de maneira fácil e rápida”, disse. Ainda segundo o gerente regional, o planejamento antes de iniciar um negócio é um dos principais pontos que mantém a sobrevivência da empresa no mercado.

Além das cidades de Teixeira de Freitas e Porto Seguro, o Radar Sebrae tem uma base de dados que inclui outras 12 cidades baianas: Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Mais informações podem ser obtidas no Sebrae em Teixeira de Freitas, pessoalmente ou pelo telefone (73) 3291-4333 ou 4777. Confira aqui como funciona a ferramenta. (Da redação TN)