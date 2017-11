Sebrae incentiva empreendedorismo nas escolas de Ibirapuã

Incentivar o espírito empreendedor e a orientação para os negócios nas novas gerações. Esse foi o objetivo do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), realizado em Ibirapuã, no Extremo Sul da Bahia. A culminância do projeto aconteceu no último sábado (18), na quadra poliesportiva da cidade, com a apresentação de dezenas de projetos de empreendimentos desenvolvidos por cerca de 1.600 estudantes do Ensino Fundamental, de 6 a 14 anos, das cinco escolas municipais.

No início do JEPP, os alunos aprenderam, por meio de oficinas lúdicas, noções sobre plano de negócios. Gradativamente, os conteúdos foram aprofundados e novos temas inseridos, como cultura da cooperação e da inovação, ecossustentabilidade, ética e cidadania. No total, foram nove cursos, um para cada ano do Ensino Fundamental, que podem ser aplicados dentro das disciplinas curriculares ou em atividades extracurriculares, a critério da escola.

Para a professora do 8° ano do Colégio Souza Mendes, em Ibirapuã, Sueli Cerqueira da Silva, o objetivo foi alcançado e todos os envolvidos se esforçaram na criação dos projetos e resultados. “Nós percebemos de maneira muito clara o desenvolvimento do espírito empreendedor dos nossos alunos. Isso mudou e pode mudar muito mais a vida das nossas crianças e adolescentes”, destacou. Prova disso é o estudante da 7° série do Colégio Souza Mendes, João Arthur Joia Moreira, 13 anos, que foi um dos desenvolvedores do “Plantar uma árvore é salvar uma vida”, que buscou esclarecer a população sobre o reflorestamento, apresentando dados sobre o desmatamento e distribuição de mudas de árvores nativas. “A derrubada de árvores e destruição das nossas florestas de maneira desordenada têm prejudicado muito a nossa região, e nós queremos incentivar o engajamento da população na preservação da natureza, trabalhando de maneira sustentável”, finalizou.

A secretária de Educação de Ibirapuã, Ednilce de Oliveira Bom Jardim, destaca que, com o projeto JEPP, as escolas do município foram motivadas ao desenvolvimento, com a participação dos alunos, professores, funcionários das escolas, pais e toda a comunidade. “Até as nossas merendeiras estiveram totalmente envolvidas nas atividades e todos quiseram participar, foi uma realização de toda a comunidade”, afirmou.

Ainda de acordo com a secretária de Educação, os resultados do projeto já puderam ser vistos fora do ambiente escolar. “Tivemos depoimentos de mães relatando que os filhos tinham um certo receio quanto ao comércio dos pais e, após o JEPP, eles se tornaram grandes incentivadores para o desenvolvimento de novas ações, para melhorar ainda mais o empreendimento da família”, disse.

De acordo com o gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, o projeto trouxe para os participantes uma verdadeira mudança de postura. “A inclusão do comportamento empreendedor provocou mudanças não apenas no que é relacionado aos negócios, como também tornou os alunos mais exigentes com a qualidade dos serviços prestados a eles enquanto consumidores”, finalizou.

Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP

O projeto incentiva os alunos a buscar o autoconhecimento, novas aprendizagens, além do espírito de coletividade. A ideia é a de que a educação atue como transformadora desse sujeito, incentivando-o a quebrar paradigmas e a desenvolver as habilidades e os comportamentos empreendedores. Destinado a fomentar a educação e a cultura empreendedora, o curso procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gestão da própria vida. Para isso, o Sebrae realiza nas escolas lições e atividades divertidas e lúdicas, para que os jovens aprendam a montar um negócio, a trabalhar em equipe, a inovar de forma sustentável e a se preparar para o futuro no mercado de trabalho. (Com informações de Alisson Leite)