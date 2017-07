Sebrae inicia agenda de apresentações da RedeSim no extremo sul baiano

O Sebrae Bahia iniciou essa semana a apresentação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim) nas cidades do extremo sul da Bahia. O objetivo da ação é mostrar aos gestores municipais o sistema integrado que permite abertura, alteração, baixa e legalização de empresas com menos burocracia e rapidez nos processos. A apresentação do sistema foi realizada para os prefeitos de Itagimirim, no dia 24, e Medeiros Neto, 25.

Para saber mais sobre a RedeSim, é preciso entrar em contato com os Postos de Atendimento do Sebrae em Teixeira de Freitas, nos telefones (73) 3291-4777 ou (73) 3291-4333; em Eunápolis, (73) 3281-1782 ou (73) 3281-6070 e também em Porto Seguro, no (73) 3288-1564. Esses três municípios e mais Itamaraju já tiveram a implantação do processo.

Promover a simplificação e desburocratização de processos é um dos principais motivos que levam ao elevado índice de aceitação do sistema simplificado nos municípios onde é apresentado pelo Sebrae. A iniciativa integra todos os processos com apenas um único envio de documentos para a Junta Comercial, integrando órgãos e entidades federais, estaduais e municipais.

De acordo com o gerente regional do Sebrae, Alex Brito, o sistema possibilita e cria um ambiente mais justo para as Micro e Pequenas Empresas. “Além disso, ele contribui para a geração de emprego, renda e desenvolvimento do município”, destacou. Ainda de segundo Alex, a RedeSim permite que o empreendedor abra a sua empresa em, no máximo, 24 horas agilizando processos e facilitando a movimentação do negócio. (Com informações de Alisson Leite)