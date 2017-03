Sebrae oferece capacitação GRATUITA para donos de Bares e Restaurantes em Teixeira de Freitas

Buscando conectar os empreendedores de bares, restaurantes, lanchonetes e food trucks em Teixeira de Freitas a especialistas do segmento, o Sebrae, com o apoio do Senac, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e prefeitura municipal, está oferecendo gratuitamente oficinas de capacitação em alimentação fora do lar. O Sebrae Conecta, acontecerá nos dias 21 e 22 de março, na CDL e no Sebrae de Teixeira de Freitas.

Desde os serviços e produtos oferecidos pelo negócio às condições de higiene e normativas da vigilância sanitária, o setor de bares, restaurantes e lanchonetes compreende uma atividade complexa, e precisa ser administrado com conhecimento de gestão e busca por capacitação. O índice de mortalidade do setor é elevado entre os empreendimentos: 35% dessas empresas fecham as portas em dois anos, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Para combater essa realidade, o Sebrae Conecta fornecerá aos empresários encontros com especialistas e oficinas de aprimoramento e capacitação na organização técnica de serviços de restaurantes, incluindo o fluxo de cozinha.

Segundo o gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, o Sebrae Conecta também irá atuar em outros setores de serviços, além de indústria e comércio, capacitando os empreendedores locais e regionais. “A estratégia é aproximar os donos desses empreendimentos de especialistas que irão orientar e ensinar práticas no seu segmento de negócio, ajudando a encontrar um modelo ideal de crescimento”, destacou.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas no Sebrae de Teixeira de Freitas. Mais informações podem ser obtidas pessoalmente no Sebrae, ou pelos telefones (73) 3291-4333 e (73) 99823-6909. (Por Alisson Leide de Andrade)