Sebrae realiza em Porto Seguro workshop de Qualidade em Serviços

Com o objetivo de incentivar o empresário na prática de estratégias, definição de metas e monitoramento de resultados, foi realizado o WorkShop do MEDE Turismo – Melhoria do Desempenho Empresarial, em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia. Voltada para empresários do trade turístico da Costa do Descobrimento, a atividade que aconteceu no dia 21 de setembro reuniu metodológicas que incentivam o empreendedor a olhar para empresa a partir de indicadores, como faturamento, lucratividade e economicidade.

Para o empresário Cláudio Marcelo Machado Santos, proprietário do Praia Mar Hotel e há 30 anos atuante no setor de turismo, o workshop foi inovador porque esclareceu questões que estão no dia a dia do empresário. “Nós organizamos melhor a empresa e isso fez com que ela se tornasse mais eficiente, e também reduzimos o nosso custo operacional”, disse. Ainda segundo o empresário, as oficinas disponibilizadas pelo Sebrae trouxeram ideias inovadoras para a sua empresa, como a parceria com a barraca Zio Praia Grill, oferecendo aos hóspedes dos hotéis no centro da cidade o transporte até a barraca. “Nós triplicamos o faturamento da barraca e conseguimos, dentro do nosso hotel, trazer um atrativo a mais”, destacou.

O gerente regional do Sebrae, Alex Brito, destaca que o plano de atendimento especializado do MEDE é composto por um conjunto de atividades para a orientação e aperfeiçoamento da gestão, focado em resultados mensuráveis e aumento de competitividade, através da rentabilidade, lucratividade, redução de custos e muitos outros processos que, de forma prática, precisam ser sistematizados. “Hoje, muitos empresários não tem essa sistematização, e o MEDE de pode contribuir muito para isso”. Ainda segundo Alex, o MEDE Turismo também atende outros seguimentos, como o de laticínios, varejo de moda, alimentos e material de construção, setor de saúde, beleza e estética.

Para saber quando e como se inscrever nessas e em outras oficinas, basta acessar a Loja Virtual do Sebrae ou entrar em contato com os Postos de Atendimento do Sebrae em Teixeira de Freitas, nos telefones (73) 3291-4777 ou (73) 3291-4333; em Eunápolis, (73) 3281-1782 ou (73) 3281-6070 e também em Porto Seguro, no (73) 3288-1564. (Com informações de Alisson Leite)