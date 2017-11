Sebrae realiza entrevista coletiva com empresários de saúde de Eunápolis

Com o objetivo de proporcionar discussões, analisar resultados e fomentar o desenvolvimento de ações, o Sebrae Bahia realizou nesta última quinta-feira (16), na cidade de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia, uma entrevista coletiva com empresários do setor de saúde da cidade e de Porto Seguro, dentro da programação do Sebrae Conecta 2017. Além das discussões, conduzidas por um facilitador do Sebrae, os empresários puderam apresentar resoluções discutidas em grupos focais e perspectivas de fortalecimento do setor.

De acordo com Mario Gontijo, proprietário do Laboratório Gontijo, em Eunápolis, o mercado de Saúde já vem se transformando, e as inovações do Sebrae por meio Plano de Melhoria do Desempenho Empresarial (MEDE) e do Conecta apontam novos caminhos, fazendo o empreendedor repensar o comportamento empresarial em como ele está tratando o seu serviço e produto. “Nós abrimos os olhos para fazer e refazer produtos e serviços que já tínhamos habilidade e vocação, mas ainda geravam incertezas”, destacou.

Para o gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, o evento abordou questões focadas no entendimento de percepções qualitativas sobre as dificuldades e avanços conquistados por cada empresário, a partir das suas experiências junto ao Sebrae Conecta. “Esses encontros oferecem momentos únicos para a troca de conhecimentos e novos aprendizados para os empresários, e o resultado sempre é satisfatório”, finalizou. (Com informações de Alisson Leite)