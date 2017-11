Sebrae realiza oficina gastronômica para fortalecer o setor em Arraial D’ajuda

Com o objetivo de reunir lideranças do segmento da gastronomia para planejar ações de fortalecimento e divulgação, tornando o setor uma das atrações importantes na região, o Sebrae Bahia realizou na última segunda-feira, 13, uma Oficina Gastronômica em Arraial D’ajuda, no Extremo Sul da Bahia. O evento é uma parceria do Sebrae com a Câmara de Turismo local e a Secretaria de Cultura e Turismo de Porto Seguro.

Mais de 30 empresários do setor em Arraial D’ajuda participaram da oficina, onde foram levantados os aspectos necessários para estruturar um direcionamento estratégico e plano de ação para fortalecimento e promoção da gastronomia no distrito.

Para a proprietária do Hotel Maitei, Erika Sanches, a oficina iniciou uma conexão maior entre os empresários do ramo, possibilitando troca de ideias e oportunidades. “Nós percebemos uma motivação na formação dos grupos de discussão com a possibilidade de se organizar e fortalecer o segmento e isso trará bons resultados”, destacou a empresária.

De acordo com o gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, o objetivo da oficina foi alcançado, promovendo de forma sistematizada a criação de ideias de ações necessárias para desenvolver, fortalecer e divulgar a gastronomia de Arraial D’ajuda. “Com esses encontros, nós podemos trazer os conceitos da integração entre os empresários locais na promoção regional deste segmento para o turismo, e isso cria grandes possibilidades e diferencial competitivo”, disse. (Da redação TN)