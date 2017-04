Secretaria da Educação do Estado mobiliza estudantes para o ENEM

A Secretaria da Educação do Estado está desenvolvendo uma série de atividade de mobilização dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por meio da campanha ENEM 100%. O objetivo é auxiliar os estudantes neste planejamento para o desafio que marca a conclusão da Educação Básica e o ingresso no Ensino Superior. Uma das ações neste sentido é a emissão do CPF e do RG, documentos necessários para a realização das provas, em uma parceria com as Secretarias de Segurança Pública (SSP) e de Administração do Estado (SEAB).

A emissão dos documentos está sendo programada para o mês de maio. Mas outras iniciativas já estão sendo desenvolvidas. Neste momento, técnicos da Secretaria da Educação estão visitando as escolas para dialogar com gestores, professores e estudantes sobre a necessidade de atualização de dados do RG e do CPF no Sistema de Gestão Escolar (SGE), justamente para levantar o quantitativo de alunos que ainda não têm os documentos.

“A maioria dos nossos estudantes do Ensino Médio não possuem CPF lançado no SGE. Por isto, esta mobilização para que os dados sejam lançados no sistema. A partir desta atualização, passaremos, nas primeiras semanas de maio, à campanha da emissão de CPF e RG, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e Secretaria de Administração do Estado (SEAB), priorizando cotas de gratuidade para os estudantes residentes em localidades de maior dificuldade de acesso à emissão destes documentos”, afirmou o superintendente de Políticas para a Educação Básica da Secretaria da Educação do Estado, Ney Campello.

No Colégio Estadual David Mendes Pereira, no bairro de Pau da Lima, em Salvador, já foi feito o levantamento dos alunos que ainda não têm RG e CPF, constatando que cerca de 20% dos quase 600 alunos que cursam o 3º ano ainda não têm estes documentos. “Já estamos divulgando para os estudantes a necessidade de tirar esses documentos e sensibilizando-os para as provas no ENEM”, afirma a vice-diretora Fábia Melo.

Os estudantes Lauíne Santana, 20 anos, e Alan Moreira, 19 anos, ambos do 3º ano no David Mendes, já possuem os respectivos documentos, mas pretendem ajudar na campanha para que os colegas que ainda não os possuem se conscientizem da importância de providenciá-los. “Fazer o ENEM é abrir a possibilidade de entrar para o Ensino Superior com o objetivo de obter sucesso profissional futuramente. Mas, para se inscrever, é preciso estar com a documentação exigida nas mãos. Daí, acho muito importante a campanha do ENEM 100%”, opina Lauíne. Alan também faz as suas considerações: “Todos querem entrar na universidade e o ENEM é um caminho. Mas sem documentos não é possível realizar a inscrição”.

O ENEM 100% também compreende ações como a sensibilização para a inscrição no ENEM, cujo período é de 8 a 19 de maio; fortalecimento das aprendizagens; oficinas de redação, aulões das diferentes áreas do conhecimento e simulados. No David Mendes, por exemplo, a partir de setembro, começa mais uma edição do projeto “Se Ligue no Enem”. “A niciativa, realizada desde 2013, visa estimular os estudos dos alunos do 3º ano no seu processo de preparação para as provas. O projeto envolve aulões, aos sábados, ministradas por professores de instituições superiores de ensino, além de oficinas e palestras motivacionais.

Portal da Educação – Para auxiliar os estudantes na preparação para o ENEM, além das salas de aula, a Secretaria da Educação do Estado disponibiliza mais de quatro mil conteúdos digitais educacionais no Ambiente Educacional Web. São conteúdos de todas as disciplinas das áreas de conhecimento, inclusive vídeoaulas, e de todos os níveis de ensino, produzidos e/ou catalogados por educadores da Rede Anísio Teixeira. (Da redação TN)