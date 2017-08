Secretaria da Educação realiza nova convocação de professores pelo REDA

A Secretaria da Educação do Estado publicou o resultado final do processo seletivo simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para a contratação de professores da Educação Básica, da Educação Básica no Campo e da Educação Profissional, bem como de profissionais de apoio administrativo e pedagógico para atuar na Educação Inclusiva. O resultado contempla 226 candidatos para as distintas modalidades e foi publicado, no Diário Oficial do Estado, deste sábado (19). Até o momento, a Secretaria já convocou 1.395 candidatos aprovados­­­­­ do processo seletivo realizado em maio deste ano.

“Temos feito um esforço para fortalecer o eixo pedagógico das escolas. Nesse sentido, convocamos os coordenadores pedagógicos que estavam lotados em unidades administrativas, em outros lugares, para voltarem para suas unidades escolares de origem, ampliamos a carga horária destes profissionais e até a gratificação dos diretores escolares. A seleção REDA é uma destas iniciativas e a nossa grande expectativa agora é a realização do concurso público, já anunciado pelo governador Rui Costa, para mais de 3,4 mil professores e coordenadores pedagógicos, de modo a ampliar, cada vez mais, a qualidade pedagógica em sala de aula”, afirmou o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro.

Os candidatos têm o prazo de 10 dias úteis, a partir da data de divulgação, para comparecer no horário das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30, nos seguintes locais: Secretaria da Educação do Estado situada na Avenida Luiz Viana Filho nº 550, 5ª avenida, CAB (Centro Administrativo da Bahia), 1° andar, sala 138, para os aprovados em Salvador. Os aprovados para o interior do Estado deverão comparecer nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) aos quais pertencem os municípios para os quais foram aprovados. É preciso levar uma série de documentos, dentre eles, originais e cópias do CPF, Identidade, certidão de nascimento e de casamento, se for o caso, e da carteira de trabalho. (Da redação TN)