Secretaria de Esporte leva para Avenida o campeão brasileiro de Mountain Bike

Foi destaque na Avenida durante o desfile cívico de 7 de setembro, a presença dos medalhistas Teixeirenses, dentre eles o atual campeão de Mountain Bike 2017, Selton Martins de Sousa, que desfilou no pelotão da secretaria de Esporte e Lazer.

Selton Martins tem 17 anos e sagrou-se campeão brasileiro de Mountain Bike na categoria Junior, no último dia 27 de agosto na cidade de Vitoria da Conquista, no sudoeste da Bahia, onde atletas de todo Brasil e do mundo participaram da competição.

Com apoio do Corpo de Bombeiros, os atletas desfilaram na Avenida Marechal Castelo Braco e entre eles estava o grande campeão Selton Martins.

O atleta João Gari não participou do desfile pois, após a competição das 10 Milhas Garoto, seguiu para outra competição no estado do Espirito Santo.

Vitoria da Conquista, distante pouco mais de 500 km de Salvador, sediou o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. Cerca de 600 ciclistas de vários lugares do país participaram da Maratona 2017, com percursos de 30, 50 e 80 quilômetros.

Segundo o secretário de Esportes de Teixeira de Freitas, Anderson Pinto “a sua pasta está constituindo em sua nova estrutura organizacional, um setor que trabalhe com mais atenção a atuação dos atletas individuais que disputam diversas competições pelo país”. De acordo com o secretario este novo setor, possibilitará a participação em mais competições, bem como o apoio a esses atletas.

O esporte

Mountain Bike é um esporte que envolve resistência, destreza, concentração e auto-suficiência. Como é comum a prática do esporte em locais isolados, o aspecto de auto-suficiência é importante para que o ciclista consiga realizar pequenos reparos em sua bicicleta, e concentração por ser um esporte que exige muito do psicológico para enfrentar os diversos obstáculos. (Da redação TN)