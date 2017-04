Secretaria de Saúde inicia gratuitamente mutirão preventivo do glaucoma em Teixeira de Freitas

O prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), o secretário municipal de Saúde, José Arcângelo Depizzol e diversas outras autoridades públicas na área de saúde, lançaram oficialmente na manhã desta terça-feira, dia 25 de abril, no CER 4 – Centro Especializado em Reabilitação, na Avenida das Nações, o mutirão do Glaucoma com capacidade de atendimento para 200 pessoas por dia e estima-se que 1.000 pessoas sejam atendidas durante os 5 dias do mutirão.

O mutirão do Glaucoma iniciou em Teixeira de Freitas nesta terça-feira (25/04) e também acontecerá nos dias 04, 05 e 23 de maio, para atender os pacientes que estão cadastrados no Programa Glaucoma. Já no dia 24 de maio haverá atendimento a novos pacientes que se encaixam no perfil. Ou seja, pessoas com mais de 40 anos, diabéticos, hipertensos, altos míopes, pessoas que já possuem diagnóstico de Glaucoma ou que tenha casos da doença na família, independente da idade.

O secretário municipal de Saúde, José Arcângelo Depizzol disse que homens e mulheres acima de 40 anos ou pessoas a partir de 20 anos, com caso da doença na família, serão atendidos na ação. Os interessados devem apresentar originais e cópias do RG, comprovante de residência e Cartão do SUS no Complexo Regulador do município, na Rua Visconde de Cairú, bairro Nova Teixeira, ao lado do SAMU, das 14h às 17h.

De acordo com o secretário José Arcângelo, o glaucoma é uma doença ocular causada pela elevação da pressão intraocular, que provoca lesões no nervo ótico comprometendo a visão e, na falta de tratamento adequado, pode levar à cegueira. Ele ressalta que a prevenção é essencial para combater a doença: “Por ser uma doença silenciosa, é importante que o paciente faça exames de rotina. Se o glaucoma for diagnosticado e tratado de forma correta, no início, as chances de controle são maiores”, alertou.

Conforme o prefeito Temóteo Brito, com a promoção de consultas e exames, o objetivo do ‘mutirão do glaucoma’ é realizar o diagnóstico precoce e encaminhar o paciente para o tratamento adequado. “Com esse trabalho, o Governo Municipal viabiliza um cuidado mais aproximado em diversas regiões, em uma especialidade que exige atenção, principalmente na faixa etária da terceira idade. Nós possibilitamos, com o mutirão, consultas e exames e o encaminhamento, para que haja o acompanhamento adequado aos pacientes”, informou o prefeito. (Por Athylla Borborema).