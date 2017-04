Secretaria de Saúde lança campanha de vacinação contra a influenza em Alcobaça

A Prefeitura de Alcobaça, através da Secretaria Municipal de Saúde e Ministério da Saúde, está realizando uma campanha de vacinação no município que começa nesta segunda-feira (17/04) e termina no dia 26 de maio. A vacinação é considerada como a forma mais eficaz para prevenção da influenza grave e suas complicações. As vacinas vão estar disponíveis nas unidades de PSF – Posto de Saúde da Família.

Conforme o prefeito Leonardo Coelho Brio, o “Léo Brito” (PSD), o público alvo da campanha são as crianças com mais seis meses e os menores de cinco anos, além das gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, trabalhadores de saúde, indivíduos com 60 anos ou mais de idade; povos indígenas, detentos e funcionários do sistema prisional, incluindo adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, submetidos à medidas socioeducativas; as pessoas portadoras de doenças crônicas não-transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Segundo o secretário Municipal de Saúde, Robson Mattos, a população deve acompanhar o cronograma, para comparecer à sua unidade de atendimento, portando documento de identificação e cartão de vacinação. No caso das gestantes e mulheres no pós-parto, documento que comprove a gestação (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros).

As pessoas portadoras de doenças crônicas não-transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentes da idade, terão a necessidade ainda de apresentar prescrição médica, especificando o motivo da indicação da vacina. A Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. A doença se caracteriza pelo aparecimento repentino de febre, cefaléia, dores musculares (mialgia), tosse, dor de garganta e fadiga. Considerada de alto risco de transmissão e de rápida disseminação, todo cuidado é pouco. (Da redação TN).

Acompanhe o cronograma de vacinação:

= 18 a 20 de abril: trabalhadores de saúde.



= 4 a 28 de abril: idosos.

= 2 a 5 de maio: professores das redes pública e privada.

= 8 a 12 de maio: gestantes e puérperas.

= 13 de maio: dia “D”.

= 15 a 19 de maio: crianças e comorbidades.

= 22 a 26 de maio: todos os grupos incluindo povos indígenas, quilombolas e privados de liberdade.