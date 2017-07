Secretário Anderson Pinto comemora conquista de R$ 500 mil para o esporte de Teixeira de Freitas

Teixeira de Freitas – Por intermédio do deputado federal Uldurico Júnior, o secretário municipal de Esporte e Lazer Anderson Pinto, comemorou a conquista de uma emenda no orçamento da União no valor de R$ 500 mil para o esporte de Teixeira de Freitas.

Segundo o secretário os primeiros três meses de gestão foram muito difíceis pois a secretaria não contava com nenhuma estrutura organizacional e sem nenhum aparato esportivo para atender as demandas do município.

Segundo Pinto foi feito um diagnóstico de toda atual situação do esporte no município, onde a principal dificuldade foi executar os eventos esportivos de início de ano e o campeonato municipal da primeira e segunda divisões, mas tudo aconteceu da melhor forma possível atendendo as expectativas dos atletas.

“A meta para os próximos 6 meses é trabalhar em cima do diagnóstico levantado, onde a prioridade é a continuidade do apoio às competições tradicionais em diversas modalidades, a criação de um mecanismo de gestão que fortaleça todas as modalidades esportivas, e as reformas das estruturas de esporte do município, a exemplo do Estádio Tomatão, Centro Esportivo, Campo do Mangueirão e a ampliação e construção dos Campos dos bairros Bonadimam, Caminho do Mar, e Tancredo Neves”, disse.

Segundo o secretário em conversa com o prefeito Temóteo Brito (PSD), ficou acertado que o esporte deve avançar ainda muito este ano diante das intervenções que serão feitas, além de disponibilizar para a comunidade projetos de lazer que serão lançados nos próximos dias. Sobre os R$ 500 mil disponibilizados pela emenda do deputado federal Uldurico Júnior, Anderson afirmou que o dinheiro já está à disposição do município em conta específica da Caixa Econômica Federal. (COM informações de Sammy Chagas)