Secretário Anderson Pinto diz que parceria garantiu participação da Seleção de Teixeira de Freitas no Intermunicipal

Secretário Anderson Pinto diz que parceria garantiu participação da Seleção de Teixeira de Freitas no Intermunicipal

Uma parceria entre a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, com a Liga Municipal de Futebol, viabilizou a participação da Seleção de Teixeira de Freitas no Intermunicipal 2017.

O Campeonato Baiano Intermunicipal de Futebol é uma competição realizada com equipe de diferentes municípios do estado. Disputada desde 1946, é uma das maiores competições amadoras de futebol do mundo e é organizada pela Federação Baiana de Futebol (FBF). No período de 1948 a 1956 e no ano de 1974 o campeonato não foi disputado.

Segundo o secretário Andersom Pinto, toda estrutura demandada da secretaria de Esporte e Lazer será colocada à disposição do selecionado teixeirense.

Segundo o presidente da Liga Municipal de Futebol, Luciano Sales, todo corpo técnico e de atletas já está montado e promete grandes partidas defendendo a camisa de Teixeira de Freitas e seria praticamente impossível participar da competição sem apoio da Prefeitura de Teixeira de Freitas, e que os impasses que existiam no passado não existem mais, graças o apoio e atenção do Executivo.

O secretario Andersom Pinto afirma que existe um grande desejo do prefeito Timóteo Brito em colocar o esporte de Teixeira de Freitas em ascensão, privilegiando exclusivamente os atletas do município. “Por isso que todo um planejamento está sendo feito para ser colocado em prática em favor do esporte teixeirense, que já começa acontecer de forma sistematizada”, diz.

No próximo domingo (6), às 15h, a seleção de Teixeira de Freitas entra em campo, pelo Intermunicipal no Estádio Tomatão para enfrentar a seleção de Itabela, com a missão inicial de chegar à próxima fase da competição. (Da redação TN)