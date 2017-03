Secretário chama vereador de “otário” e recebe Nota de Repúdio da Câmara de Caravelas

A Câmara de Vereadores de Caravelas, acaba de emitir uma Moção de Repúdio contra o secretário de Educação do município, Marco Antônio Andrade Lopes, pelo fato de o mesmo supostamente ter ofendido o vereador Claudino dos Santos, durante uma reunião proposta pelo edil, para tratar de assuntos referentes ao início do ano letivo.

Dentre as ofensas, segundo foi denunciado em sessão do Legislativo, o secretário chamou o vereador de “otário”, no interior da Escola Agripiniano de Barros, fato presenciando por diversos profissionais de educação e inclusive pelo prefeito Sílvio Ramalho, que não teria feito nada.

“Em tão pouco tempo no cargo, o atual secretário já demonstrou total desequilíbrio e incompetência para ficar à frente da pasta, pois fatos como esse já estão se tornando constantes”, denunciou o vereador vítima da agressão.

Na Nota de Repúdio assinada pela presidente da Câmara, vereadora Raquel Boa Morte e mais nove vereadores, documento já enviado ao prefeito Sílvio Ramalho (PMDB), é explicitado a conduta do secretário Marco Antônio Andrade Lopes. “O Pode Legislativo de Caravelas, manifesta do prefeito Sílvio Ramalho da Silva, Moção de Repúdio ao secretário municipal de Educação, Marco Antônio Andrade Lopes, pelo péssimo atendimento, desrespeito e descontrole emocional demonstrado do tratamento dispensado ao edil Claudino dos Santos”, diz um trecho do documento.

“Esta Casa Legislativa não poderia se omitir e demonstrar seu descontentamento a essa atitude do secretário de Educação, pois o ato de desrespeito a um vereador no exercício de sua função, torna-se atentatório a todo Poder Legislativo Municipal”, segue a moção.

E completa: “Acreditamos que o bom senso demonstrado por Vossa Excelência, levará o ilustre secretário a uma reflexão dos seus atos e a forma de conduzir a relação com os vereadores que compõem essa Casa de Leis”. (Por Ronildo Brito)