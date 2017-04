Secretário da Educação visita assentamentos no extremo sul e discute melhorias para a Educação no Campo

Com o objetivo de estreitar ainda mais a relação com gestores, professores e estudantes da rede estadual e colher demandas da comunidade escolar, o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, cumpre um agenda de visitas a escolas em cidades do extremo sul. Nesta segunda-feira (17), Pinheiro esteve em dois assentamentos rurais. O secretário visitou o Colégio Estadual do Campo Karl Max, no Assentamento 40-45, localizado no município de Alcobaça (841 km de Salvador), a Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Brunetto, no Assentamento Jaci Rocha, no município de Prado (792 km de Salvador) e o Colégio Estadual do Campo Oziel Alves Pereira, no assentamento Bela Vista, localizado no município de Itamaraju (751 Km de Salvador). Na oportunidade, ele dialogou sobre a Educação do Campo com a comunidade escolar e com lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Além de realizar um diagnóstico sobre questões como infraestrutura das unidades escolares, o diálogo com a comunidade escolar visa, sobretudo, a adoção de medidas com foco no eixo pedagógico das escolas. No Assentamento Jaci Rocha, além de visitar a Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Brunetto, o secretário debateu, com professores e militantes do MST, a ampliação da oferta do ensino aos moradores do território. “Precisamos que sejam apresentadas as demandas da comunidade para que possamos apoiar as atividades. A escola é referência e estamos dispostos a ouvir os projetos que eles têm que nos apresentar. Portanto, queremos dar início a todos os projetos até junho, seja na parte pedagógica ou nas áreas estruturais”, afirmou Pinheiro.

Em Alcobaça, no Assentamento 40-45, o secretário percorreu as instalações do Colégio Estadual do Campo Karl Max. Ele esteve acompanhado pelo chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, Jeandro Ribeiro, pelo diretor do Núcleo Territorial de Educação, Agnaldo Leal, pelo superintendente da Educação Profissional e Tecnológica, Durval Libânio, pelo coordenador de Articulação dos Núcleos Territoriais de Educação, José Barreto Bittencourt, e por Aurélio Pires, coordenador Executivo de Infraestrutura da Rede Física da Secretaria da Educação do Estado. Nesta terça-feira, a equipe continuará com a agenda no extremo sul. (Da redação TN)