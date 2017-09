Secretário de Prefeitura é morto a tiros dentro de casa no ES

O secretário de Gerência Geral de Itapemirim-ES., José Mauro Sales, foi assassinado a tiros na noite deste último domingo (03) dentro de casa. Ainda não se sabe a motivação do crime.

José Mauro, filiado do PSDB, era visto, pelo meio político, como braço direito do prefeito em exercício Thiago Peçanha, do mesmo partido.

A Prefeitura de Itapemirim decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo nesta segunda-feira (04) para todos os funcionários. Via rede social, o município lamentou a morte do secretário.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que o secretário André Garcia foi para Itaoca, distrito de Itapemirim, para acompanhar as investigações do homicídio do secretário municipal José Mauro Sales. (Informações: A Gazeta)