Secretário de Saúde de Alcobaça realiza visita técnica à UMMI de Teixeira de Freitas

Conhecer de perto para onde são encaminhadas as gestantes alcobacenses com complicações em trabalho de parto. Esse foi o objetivo da visita técnica do secretário de Saúde de Alcobaça, Robson Mattos, realizada nesta última terça-feira (12), na Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI) de Teixeira de Freitas.

A UMMI é a principal referência dos partos de alta complexidade na microrregião extremo sul do estado, por isso, esta é a unidade da grande maioria dos encaminhamentos de pacientes atendidas nos municípios da região, com diagnóstico dos casos de risco na gravidez.

A visita na unidade foi acompanhada por Maione Concetti Rocha, diretora da UMMI desde o início do último mês de junho. Ela explicou as mudanças que estão sendo implementadas na maternidade com a reestruturação e um novo modelo de administração, envolvendo todos os servidores na participação das decisões e no trabalho de melhoria constante dos serviços prestados à população.

De acordo com Maione, a maternidade está adotando o trabalho de gestão compartilhada. “Todos colaboram de alguma forma visando a máxima qualidade dos serviços. Nossos avanços, em grande parte, se deve ao apoio do prefeito e do secretário municipal de saúde, que não têm medido esforços para atender as nossas solicitações. Também devemos levar em conta a importância da UMMI. São mais de 300 partos por mês, por isso, estamos transformando a maternidade num local de prestação de serviço de qualidade com a humanização da assistência”, afirmou. (Da redação TN)