Secretário Nacional da Presidência visita Teixeira de Freitas em missão oficial e se reúne com lideranças políticas

O economista e vereador licenciado de Salvador, Paulo Sérgio de Sá Bittencourt Câmara, atual secretário Nacional de Assuntos Federativos da Presidência República, esteve em missão oficial em Teixeira de Freitas durante dois dias (domingo e segunda-feira, 12 e 13 de novembro), onde conheceu comunidades rurais e se reuniu com prefeitos, vereadores e lideranças de diversas cidades da região para discutir e ouvir as principais demandas das autoridades políticas locais.

Paulo Câmara que é filiado ao PSDB veio à cidade a convite do seu correligionário político e atual presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR) com quem mantém uma interlocução política permanente em favor das demandas dos municípios do extremo sul da Bahia. Paulo Câmara também se reuniu com o prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD) e promoveu alguns encaminhamentos do município. E nesta última segunda-feira (13), despachou durante toda a manhã no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas.

O secretário nacional Paulo Câmara ainda veio acompanhado de Marcus Calheira, diretor de municípios da Secretaria Nacional de Assuntos Federativos da Presidência da República, da qual Paulo Câmara é o titular. Esta pasta é o principal setor do Planalto que acompanha a situação social, econômica e política dos Estados e Municípios, gerencia informações, promove estudos e elabora propostas e recomendações para o aperfeiçoamento do pacto federativo, subsidia e estimula a integração dos entes federativos nos planos e programas de iniciativa do Governo Federal.

O secretário nacional Paulo Câmara ao conceder uma entrevista à Rádio Câmara 90,9 FM de Teixeira de Freitas, defendeu a postura do governo Michel Temer, mostrou números que consolidam a estabilidade da economia brasileira e disse que ficou impressionado com a pujança econômica e estrutural da cidade. Comprometeu empenhar-se diretamente nas demandas apresentadas pelos políticos da região para que os municípios recebam maiores recursos e melhores benefícios em favor da coletividade. E ainda disse que vai entusiasmar o ministro-chefe Antônio Imbassahy, da Secretaria de Governo da Presidência da República, para que venha visitar Teixeira de Freitas e conhecer de perto as oportunidades que o município está oferecendo para o Estado e para o Brasil.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo da Saúde, liderança que tem demonstrado prestigio político e vem ganhando espaço na região pelas suas influências administrativas e as usado em favor de comunidades e municípios desprovidos de representatividade, disse que a visita do secretário nacional Paulo Câmara mostrou mais uma vez que Teixeira de Freitas está no caminho certo rumo ao desenvolvimento, ao ponto de trazer figuras importantes do Estado e do Planalto para despachar com as lideranças na base dos municípios. E que a visita de Paulo Câmara representa um tempo novo, de novas atitudes e de políticos comprometidos com o futuro de todos.

Paulo Câmara tem 45 anos e já foi coordenador Municipal de Ações Governamentais de Salvador na gestão 1997/2000. Subsecretário Municipal de Descentralização Regional de Salvador na gestão 2001/2004. Já foi presidente da Câmara Municipal de Salvador por duas gestões e é vereador da capital pelo terceiro mandato consecutivo (2007/2008, 2009/2012 e 2013/2016). Atualmente está licenciado do mandato de vereador porque exerce em Brasília o cargo de secretário Nacional de Assuntos Federativos da Presidência República. (Por Athylla Borborema)