Segue em estado grave o turista mineiro baleado após bater em moto no Prado Revólver calibre 38 foi apreendido com o acusado

O turista Adélcio Teodoro dos Santos, de 48 anos, oriundo de Belo Horizonte-MG., foi baleado na madrugada do último domingo, dia 8 de janeiro, após bater o carro que conduzia numa moto, no município do Prado, sendo baleado no pescoço pelo motociclista Marcelo Silva dos Santos, que foi preso na última segunda-feira (9), na região da Praia de Guaratiba. A batida aconteceu próximo à via de acesso à Comunidade do Oiteiro, interior do município.

Nesta quinta-feira (12), o delegado Júlio César Telles, titular da Polícia Civil do Prado, disse que a vítima está internada em estado grave em um hospital de Teixeira de Freitas.

O suspeito preso em posse de um revólver 38 e munições calibres 22 e 32, segue custodiado na carceragem da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas. Conforme o delegado Júlio Teles, o suspeito voltava de uma vaquejada quando a moto quebrou e ele passou a empurrá-la na estrada. O motorista de um carro parou para ajudá-lo e, durante o socorro, o turista que também dirigia um veículo não percebeu a moto e ocorreu a colisão.

“Assim que houve a batida, o homem atirou logo. Pelo que a gente sabe nem teve discussão. Ainda não ouvimos o motorista do carro, mas a esposa dele também estava no veículo e foi ouvida. O homem que atirou confessou. Disse que voltava de uma festa e que estava alcoolizado”, relatou Teles.

O suspeito foi encontrado no imóvel onde trabalha como caseiro. Conforme a polícia, ele tentou esconder a arma usada para balear a vítima, calibre 38, dentro da casa do patrão. “Ele enrolou a arma em uma camisa, colocou em um balde, jogou restos de materiais de construção por cima, mas mesmo assim a gente encontrou a arma. Ele foi flagranteado por posse de arma e vai responder por tentativa de homicídio”, explicou.

O delegado informou ainda que a vítima e a mulher são mineiros, mas costumam visitar a Bahia para passeio. O turista, inclusive, comprou um imóvel em Prado. Quando a situação ocorreu, o casal deixava a cidade para voltar para Minas Gerais. (Da redação TN)