Segundo do dia: “Pica Pau” é morto a tiros no Colina Verde, em Teixeira de Freitas

No início da noite desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, por volta das 18h30, Danilo Barbosa de Jesus, o “Pica Pau”, de 18 anos, foi morto a tiros próximo a um bar na Rua Paquetá, Bairro Colina Verde, região norte de Teixeira de Freitas. Segundo testemunhas a vítima estava próximo a uma esquina, quando dois homens chegaram numa motocicleta, aproximaram-se dele e começaram atirar.

“Pica Pau” tentou fugir, mas foi perseguido pelos atiradores. Ele chegou a pular o muro e invadir o beco de uma casa, mas foi alcançado pelos atiradores e executado com vários disparos.

Segundo o perito criminal Flávio Sampaio, de plantão nesta quinta-feira (16), no Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), no corpo da vítima foram constatadas seis perfurações, principalmente nas costas e cabeça.

No local do crime foram recolhidos projéteis de calibre 38 e após a perícia foi autorizada a remoção do corpo ao IML para exames de necropsia. No banco de dados da Polícia Civil consta que Danilo Barbosa de Jesus, o “Pica Pau”, de 18 anos, tinha passagem por acusação de roubo.

Segundo do dia

O homicídio do jovem Danilo Barbosa de Jesus, o “Pica Pau”, de 18 anos, foi o segundo ocorrido nesta quinta-feira, dia 16, em Teixeira de Freitas, que já registrava mais de um mês sem assassinatos. No início da tarde o adolescente Vicleiton da Conceição, de 17 anos, foi morto a tiros de pistola 9 milímetros no quintal de uma construção localizada no terreno pertence à Grendene e invadido por centenas de pessoas. Segundo informações de testemunhas, a vítima tinha acabado de chegar ao local para ajudar na construção da casa de um parente e quando ele desceu de uma moto, dois homens também em uma motocicleta se aproximaram e atiraram várias vezes à queima roupa. (Por Ronildo Brito)