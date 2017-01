Itabela perde em casa e Itaberaba sagra-se campeã do Intermunicipal

A maior competição de futebol amador do país tem um novo e inédito campeão. Itaberaba colocou seu nome na história do Intermunicipal. Com a goleada de 3 a 0 sobre Itabela, fora de casa, neste domingo (8), a Seleção do Centro Norte Baiano conquistou seu primeiro título do campeonato.

No jogo de ida, em Itaberaba, as duas equipes não saíram do empate sem gols. Mas, neste domingo (8), em Itabela, os itaberabenses não tomaram conhecimento da torcida adversária, jogaram como se estivessem em casa e chegaram ao título.

Após a partida, a Federação Bahiana de Futebol entregou os troféus de campeão e vice-campeão da competição. Itaberaba recebeu a taça “LIEDSON DA SILVA MUNIZ”, homenagem ao ex-jogador baiano. Natural da cidade Cairu, ele foi um dos grandes nomes do futebol mundial revelados no Intermunicipal.

Já Itabela recebeu o troféu Sebastião Costa de Brito. Tião Pintor, como é conhecido dedicou mais de 30 anos da sua vida ao futebol amador da Bahia. Ele foi presidente de maior número de mandatos na Liga Desportiva do Município de Nazaré e voltou ao cargo novamente.

Essa partida da final era pra acontecer no fim do ano passado, mas foi adiada para o primeiro domingo de 2017, devido ao acidente com a equipe da Chapecoense. Sem apoio do ex-prefeito Júnior Dapé, Itabela ficou quase quinze dias sem treinar e os jogadores com salários atrasados, enquanto Itaberaba treinou normalmente durante esse período.

As duas taças foram entregues logo após a partida pelo presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues. (Da redação TN)