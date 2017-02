Selvageria: Jovem é perseguido e assassinado a pauladas em Itamaraju Vítima teria sido perseguida por homens desconhecidos l Foto: Cocobongo

Na manhã desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, após informações de populares, guarnições da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaraju (CIPM), deslocaram-se a uma área de mato vizinha ao Bairro Novo Prado, na região oeste da cidade, onde depararam-se com o corpo de um jovem, apresentando extensos ferimentos na região da cabeça.

Segundo testemunhas, horas antes do crime, Fabiano Oliveira dos Santos, de 23 anos, teria passado correndo nua rua próxima, supostamente fugindo de marginais que estariam lhe perseguindo. A informação chegou ao conhecimento da família, que ao adentrar na área de difícil acesso, deparou-se com o rapaz caído e sem sinais vitais.

No local do crime o delegado Bernardo Pacheco, no Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Itamaraju, ouviu testemunhas e constatou que Fabiano fora morto com várias pauladas no crânio, possivelmente desferidas por mais de uma pessoa. No corpo da vítima também foram observadas marcas de agressões.

Após o levantamento cadavérico foi autorizada a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues de Itamaraju (IML), para exames de necropsia. Autoria e motivação do crime são desconhecidas. (Por Ronildo Brito)