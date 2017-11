Sem polícia: Homem sofre segunda tentativa de homicídio e acaba morrendo em Teixeira de Freitas

Na noite deste domingo, dia 12 de novembro, Fernando Jesus Silva, o “Marotinho”, de 31 anos de idade, morreu após ter sido atingido por disparos de arma de fogo no Distrito de Cachoeira do Mato, interior do município de Teixeira de Freitas. Informações de populares dão conta que o homem já tinha sido alvo de tiros no dia anterior e o autor, que seria um menor residente no lugar, não satisfeito, retornou e terminou em proceder com a execução.

Depois de ser atingida pelos disparos, que teriam partido de um revólver calibre 38, a vítima foi socorrida por populares ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. Logo em seguida o corpo foi removido ao IML para exames de necropsia.

Nas redes sociais circula um vídeo feito por moradores de Cachoeira do Mato, onde além do desespero da população logo após os tiros, um dos populares clama por policiamento no distrito, que estaria desguarnecido. (Da redação TN)