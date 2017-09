Semana Sebrae de Capacitação tem inscrições abertas para 28 mil vagas

Maior evento da Bahia para pequenos negócios, a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial terá a sua terceira edição entre os dias 2 e 7 de outubro, com oportunidades em mais de 80 cidades baianas. Já é possível garantir uma das mais de 28 mil vagas ofertadas realizando inscrição no site http://www.semanasebrae.com.br Em Salvador, o evento acontece mais uma vez no Hotel Fiesta, durante o dia inteiro.

A Semana Sebrae acontece durante as comemorações de 45 anos do Sebrae e oferecerá, em todo o estado, mais de 340 eventos com foco em gestão e inovação. A programação conta com seminários, oficinas e palestras sobre os mais diversos aspectos do universo do empreendedorismo, como inovação, marketing e vendas, planejamento, finanças, atendimento, gestão de estoque, liderança, gestão de pessoas, gestão estratégica, produtividade, processos, empreendedorismo feminino, modelo de negócio, startups, acesso a crédito e financiamento coletivo, entre outros. Há oportunidades gratuitas e pagas, com investimentos a partir de R$ 10.

A instituição trará ainda especialistas nacionais para seminários que, na capital, acontecerão de segunda a sexta-feira, sempre às 19h30. Entre os nomes já confirmados, estão a jornalista Mara Luquet e o consultor financeiro Gustavo Cerbasi, que falarão sobre “Inteligência Financeira: A Estratégia que Funciona”; os publicitários Washington Olivetto e Conrado Adolpho, com o tema “Marketing: Inovações, Reflexões e Tendências”; e o coach Rodrigo Cardoso e a empresária e influenciadora digital Shantal Abreu, em apresentação sobre “Liderança Extraordinária e Marketing Estratégico”.

No dia seguinte aos seminários, das 9h às 13h, um dos palestrantes participará no “Na Prática com o Especialista”, em que o tema abordado no dia anterior será aprofundado. Os empresários participantes terão a oportunidade de estreitar a relações, aumentando a rede de contatos e trocando experiências.

Eventos também contemplarão diferentes segmentos empresariais

Ao longo da semana, a programação oferecerá ainda palestras de inovação realizadas no lounge do evento e oficinas práticas de empreendedorismo, além de eventos voltados para segmentos diversos, como o II Encontro de Empretecos, voltado para quem já participou do Empretec, seminário com metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e realizado com exclusividade pelo Sebrae no Brasil.

A Semana Sebrae de Capacitação Empresarial é realizada pelo Sebrae, com o patrocínio do Santander e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e o apoio da Rede Bahia, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e Livraria Leitura. (Da redação TN)