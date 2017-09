Semana Sebrae tem inscrições abertas para oportunidades no extremo sul da Bahia

A terceira edição do maior evento da Bahia para pequenos negócios, a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, também acontecerá gratuitamente no extremo sul baiano, nas cidades de Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro, Itamaraju, Medeiros Neto, Prado, Itanhém e no Distrito de Posto da Mata, município de Nova Viçosa. As ações ocorrem simultaneamente entre os dias 3 e 7 de outubro.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até dia 2, pelo site do evento, pelo telefone 0800 570 0800, pessoalmente no Sebrae em Teixeira de Freitas (73) 3291-4333, ou na sede da CDL, Associação Comercial, Sincomércio ou Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As vagas são limitadas.

A palestra “A Arte de Fazer Acontecer”, do consultor de negócios Allan Costa, com mais de 20 anos de experiência no mercado, estará nas cidades de Porto Seguro (03) – com a participação da co-fundadora da Volunteer, Mariana Serra, Eunápolis (04), Teixeira de Freitas (05) e Prado (06).

O apresentador de televisão, do canal Shoptime, e especialista em comunicação aplicada em vendas e palestrante, Ciro Bottini, aborda o tema “Vender, Vender, Vender”, nas cidades de Itamaraju (03), Posto da Mata (04), Medeiros Neto (05) e Itanhém (06).

O gerente regional do Sebrae, Alex Brito, destaca que o objetivo dos eventos na região é levar informação para o empresário e para as equipes de um modo geral. “A palestra de Allan Costa foca mais nos líderes, já a de Ciro Bottini abrange todas as equipe das empresas,” finalizou. (Da redação TN)