Sepultado Rômulo Coelho: um dos homens mais importantes do sudoeste da Bahia

Faleceu na manhã desta última terça-feira (04) e foi sepultado no final da manhã desta quarta-feira (05/07), o pecuarista e líder político Rômulo Souto Coelho. Ele morreu aos 75 anos, em um leito do hospital Samur, onde estava internado desde maio, na cidade de Vitória da Conquista, vítima de uma conseqüência lamentável, provocada por uma infecção hospitalar após ter machucado o braço na porta do carro.

Ele foi vice-prefeito do município de Itapetinga na gestão 1993/1996 e era considerado um dos homens mais importantes e influentes do sudoeste da Bahia pela sua essência empresarial e gestor dos grandes eventos agropecuários da região. E era o atual presidente da COOPARDO – Cooperativa Mista do Médio Rio Pardo, com sede regional em Itapetinga.

A Dor

O Teixeira News presta todo carinho e condolências a toda família Coelho pela perda do seu patriarca, em nome do seu filho, o advogado Charles de Mello Coelho, cidadão de grande valor e residente em Teixeira de Freitas, da onde presta para a região os mais relevantes serviços jurídicos na qualidade de advogado público e administrativo. Homem disposto, amigo, festejado e consagrado como um dos profissionais mais respeitados na advocacia pública do Estado e de notório saber. Que neste momento de dor pela passagem do seu querido pai, lhe desejamos conforto e lhe externamos muito carinho.

As Homenagens

Com a morte do agropecuárista Rômulo Coelho, a Câmara e a Prefeitura Municipal de Itapetinga decretaram luto oficial por três dias. O presidente da Câmara Municipal, vereador Eliomar Alves Barreira, o “Tarugão” (PMDB), disse que a memória de Rômulo Coelho representa marcas expoentes e de pioneirismo para o sudoeste baiano e deixa um legado de seriedade e honestidade, de luta e conquistas em favor do bem comum e do desenvolvimento econômico regional.

O presidente FAEB/SENAR – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, João Martins da Silva Junior, emitiu uma nota de pesar em que lamenta profundamente o falecimento do saudoso Rômulo Souto Coelho que, por muitos anos, prestou relevantes serviços ao setor agropecuário da Bahia.

“Nesse momento de tristeza e de dor, expressamos profundo pesar, lamentando a perda irreparável desse grande líder. Nosso apoio e solidariedade aos familiares e amigos, lembrando que ele deixou um belíssimo exemplo de correção pessoal e dedicação aos superiores interesses da classe”, diz a nota da FAEB.

O prefeito de Itapetinga Rodrigo Hagge (PMDB), disse que a morte de Rômulo Coelho foi uma grande e irreparável perda por tudo que ele sempre representou para o desenvolvimento e para o crescimento de Itapetinga. O prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de brito (PSD), de quem era amigo histórico, disse que Rômulo Souto Coelho foi um dos homens mais importantes para a história econômica do sudoeste baiano e sua marca permanecerá para consagrar a sua imortalidade em inúmeras cidades do sudoeste da Bahia.

O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Antonio Imbassahy e o secretário Nacional de Assuntos Federativos do Governo Federal, Paulo Câmara, emitiram uma nota dizendo que foi com profundo pesar que receberam a notícia do falecimento do amigo Rômulo Souto Coelho, homem que se destacou na defesa do setor produtivo e dos interesses de Itapetinga e região, consolidando-se como uma liderança das mais respeitadas e querida. “Seu legado e seus exemplos permanecerão vivos em nossos corações. Aos familiares, amigos e colaboradores, nossos sentimentos e orações”.

A Trajetória

O agropecuarista Rômulo Souto Coelho sempre foi um homem ligado às causas dos municípios do sudoeste e teve importante participação na política de Itapetinga, em especial. Se elegendo vice-prefeito de Itapetinga em 1992, pelo PMDB, vindo a se candidatar a prefeito em 1996, mas não logrou êxito. Quando passou a se dedicar exclusivamente à pecuária e atualmente ocupava o cargo de presidente da Coopardo, de onde se licenciou, em maio último, para tratamento de saúde.

Rômulo Coelho era um dos maiores expoentes do pioneirismo na pecuária na região e também de implantação do cooperativismo. Era muito querido em toda a região do Médio Sudoeste, onde ajudou a expandir a atividade pecuária nos demais municípios utilizando inclusive a expansão do cooperativismo através da COOPARDO – Cooperativa Mista do Médio Rio Pardo, a qual foi um dos idealizadores e fundadores do projeto há 52 anos.

Atento às necessidades do campo e a capacitação por meio da informação aos associados da COOPARDO, Rômulo Coelho, levou a Cooperativa a ter lojas e escritórios em todas as cidades do Médio Sudoeste e, através dessas lojas e escritórios a instituição estava sempre envolvida na promoção de eventos regionais como exposições agropecuárias, feiras rurais e na promoção de cursos e palestras.

O jornalista e radialista Antonio Araújo Santana, editor do portal de notícias Revista Geral da cidade de Macarani, lembra que em março de 2016, Rômulo Coelho promoveu um dos seus grandes e últimos feitos. “Rômulo trouxe para à cidade de Macarani, um importante seminário sobre o cultivo e utilização da mandioca. E a sua última aparição pública na cidade foi durante o 3º Encontro do Agronegócio, realizado no Parque de Exposições Zé Caixeiro, nos dias 1º e 2 de abril de 2016”. (Por Athylla Borborema).