Sesab realiza mais de 2,7 mil testes para detecção de doenças sexualmente transmissíveis

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) realizou mais de 2,7 mil testes rápidos para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, HIV/Aids e hepatites B e C, durante o Carnaval em Salvador e Porto Seguro. Do total de testes, a ação possibilitou identificar 65 reagentes positivos, sendo oito confirmados para HIV, dois para hepatite B, três para hepatite C e 45 para sífilis.

Na capital, os postos de testagem foram montados em Ondina, na Avenida Adhemar de Barros, e outro na Barra, na Avenida Centenário. Já em Porto Seguro, foi instalado na Passarela do Descobrimento. Os testes são feitos com uma gota de sangue e o resultado sai em 20 minutos. “Fazemos os testes e damos o aconselhamento. Em caso positivo, a pessoa atendida já sai com a consulta agendada. Sendo negativo, reforçamos a importância da prevenção”, afirma a coordenadora do Programa Estadual de DST/Aids da Sesab, Maria Aparecida Rodrigues. Ela ressalta ainda que os testes rápidos para sífilis e hepatites B e C são de triagem, necessários exames confirmatórios.

A coordenadora do Programa Estadual de DST/Aids da Sesab esclarece ainda que a equipe trabalha no sentindo de conscientizar e orientar as pessoas, sobretudo os jovens, sobre a importância do uso de preservativos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, os casos de HIV/Aids cresceram 85% entre os jovens de 15 a 24 anos em todo o País. Os postos funcionam até esta terça-feira (28), sempre das 17 às 2h. (Da redação TN)