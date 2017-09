Sessão de honrarias empossa e premia quatro imortais da Academia Teixeirense de Letras no Rio de Janeiro

Uma concorrida solenidade acadêmica no plenário da Ordem dos Advogados do Brasil, em Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, promovida pela Augustísima e Soberana Casa Real e Imperial dos Godos de Oriente, Federação Internacional das Academias de Letras e Artes e a Academia Niteroiense de Belas Artes, premiou vários escritores e artistas de diferentes regiões do Brasil e honorificou a posse de 7 escritores como membros das cadeiras efetivas da FEBACLA – Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes.

Quatro membros da ATL – Academia Teixeirense de Letras tomaram posse numa cerimônia acadêmica e honorífica: o jornalista e poeta Almir Zarfeg; o escritor e jornalista Athylla Borborema; o engenheiro e escritor Carlos Mensitieri; e o advogado e escritor Elias Botelho. A advogada e escritora Gisele Ellen de Andrade foi a primeira imortal da ATL a pertencer à FEBACLA.

A cerimônia foi ainda marcada pela entrega de diferenciadas honrarias a inúmeras personalidades que foram homenageadas por diversas outras instituições nacionais e internacionais presentes no evento da FEBACLA. A solenidade reuniu os mais importantes nomes da cultura literária do país e muitos outros nomes da política e da comunidade jurídica carioca que prestigiaram as homenagens oferecidas a dezenas de artistas oriundos de várias partes do Brasil.

O príncipe Dom Alexandre da Silva Camêlo Rurikovich Carvalho, chefe da Augustíssima e Soberana Casa Real e Imperial dos Godos de Oriente e presidente da Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, celebrou o momento como a festa da literatura que imortalizou e outorgou os mais dignos nomes da cultura brasileira, onde cada um artista, empossado ou homenageado, foi honrado em tributo ao seu valoroso trabalho como ativista cultural no Brasil e no exterior.

A nomeação e eleição de membros para compor a FEBACLA fazem parte de um processo rigoroso de avaliação curricular e biográfica. Os indicados são avaliados pelo teor das suas obras, trabalhos e atividades desenvolvidas ao logo da sua vida artística, científica e literária e após eleito é convidado para a magnífica posse. A FEBACLA tem a missão de capacitar, credenciar, reconhecer e honrar os acadêmicos das áreas das Ciências, Letras e Artes.

Zarfeg

O jornalista e poeta Almir Zarfeg, titular da Cadeira nº 02 e presidente da Academia Teixeirense de Letras, tomou posse na Cadeira nº 58 da Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes (FEBACLA), tendo o ex-presidente da Academia Cabo-friense de Letras Carlos Alberto Sousa como patrono. Ainda recebeu o Troféu Sete Maravilhas do Mundo Moderno, concedido pela FEBACLA, e a Medalha Guardião da Paz e da Justiça, concedida pelo Supremo Consistório Internacional dos Embaixadores da Paz e pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Elias

O advogado e escritor Elias Botelho, titular da Cadeira nº 33 da Academia Teixeirense de Letras, tomou posse na Cadeira nº 65 da Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes (FEBACLA), tendo o médico e escritor João Guimarães Rosa como patrono. O escritor Elias Botelho ainda é convidado especial deste ano na 18ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro 2017, que começou na última quinta-feira, dia 31 de agosto e segue até o dia 10 de setembro, onde participa com o seu fascinante romance “Trilha Amarga”.

Mensitieri

O engenheiro e escritor Carlos Mensitieri, titular da Cadeira nº 10 da Academia Teixeirense de Letras, tomou posse na Cadeira nº 02 da FEBACLA, tendo o saudoso jornalista carioca Alcindo Guanabara como patrono. Ele também recebeu a Medalha de Notório Saber Cultural, concedida pela Federação Brasileira dos Acadêmicos de Lettas e Artes. Mensitieri ainda recebeu a primeira titulação de nobreza da sua carreira literária com o Título de Conde Palatino da Gothia pela Augustíssima e Soberana Casa Real e Imperial dos Godos de Oriente.

Borborema

O grande homenageado da noite foi o escritor e jornalista Athylla Borborema, titular da Cadeira 02 e vice-presidente da ATL que também tomou posse na Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, como titular da Cadeira nº 44, que tem como patronesse a saudosa médica pediatra e sanitarista Zilda Arns. Recebeu o título de Notório Saber Cultural, conferido pela Prefeitura Municipal de Niterói e Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Medalha de Mérito Comemorativa pelo 5º ano de fundação da Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. Título de Comendador da Soberana Ordem da Coroa de Gotland da Augustíssima e Soberana Casa Real e Imperial dos Godos de Oriente. Também recebeu a honraria de Grão Chancelar do Mérito Nacional Pacificador do pacto global da ONU – Organização das Nações Unidas.

Athylla Borborema ainda foi agraciado com o Troféu 7 Maravilhas do Mundo, concedido pela Fundação Biblioteca Nacional do Brasil e a Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. Medalha Guardião da Paz e da Justiça, conferida pela Ordem dos Advogados do Brasil. E recebeu o título de “Barão Palatino de Gotland”, o seu primeiro “Título de Nobreza” da sua carreira literária que foi concedido pela Augustísima e Soberana Casa Real e Imperial dos Godos de Oriente, Sacratíssimo Consistório Internacional dos Embaixadores da Paz e Federação Internacional das Academias de Letras. Também no Rio de Janeiro, Athylla Borborema recebeu a Comenda Internacional Diplomata Ruy Barbosa “A Águia de Haia”, outorgada pela Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos e pelo Supremo Consistório dos Embaixadores da Paz. (Da redação TN).