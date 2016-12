Silvinho recepciona governador Rui Costa e deputado Marcelo Nilo em Teixeira de Freitas

O pré-candidato a prefeito de Mucuri pelo PSL, Silvio Kleber Mattos de Oliveira – o Silvinho – integrou a comitiva do Município que foi a Teixeira de Freitas na semana passada (28/4) recepcionar o governador Rui Costa (PT) e o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo (PSL).

Silvinho aproveitou a oportunidade para conversar reservadamente com o deputado Marcelo Nilo, a respeito das estratégias do partido para as eleições de outubro deste ano. Mucuri está na lista de cidades baianas onde a direção estadual do PSL tem como certa a vitória da legenda na disputa majoritária, prevendo-se, também, a possibilidade de eleger no mínimo quatro vereadores.

O grupo de Mucuri na recepção às autoridades era comandado pelo prefeito Paulinho de Tixa, que reforçou agradecimento ao governador pela recente liberação de recursos para o Município, provenientes da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) e destinados a serviços como construção de escolas, mercados e obras de infraestrutura. Mucuri foi uma das seis cidades beneficiadas, ao lado deFormosa do Rio Preto, Sebastião Laranjeiras, Camaçari, Eunápolis e Candeias. Também presente o secretário municipal de Saúde, Robson Mattos.

Mutirão da Catarata

Outro compromisso de Silvinho foi visitar o Mutirão da Catarata e cumprimentar alguns dos pacientes inscritos para a realização da cirurgia, que é gratuita. Este ano, a Prefeitura de Mucuri viabilizou o atendimento a nada menos que 300 pessoas, garantindo transporte e alimentação. A pessoa é atendida, passa pela cirurgia, conta com todo apoio e não precisa pagar um centavo sequer.

“É muito prazeroso ver o prefeito Paulinho em ação. Ao mesmo tempo em que ele reitera os pedidos para obras de infraestrutura, também direciona seu olhar para o bem-estar do povo na área de saúde e assistência social. Essas conquistas refletem a prova do bom relacionamento e prestígio político de Paulinho na esfera estadual”, comentou Silvinho.

Ações em Teixeira de Freitas

Na visita do governador, foram inauguradas as novas instalações do campus Paulo Freire da UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia, em Teixeira de Freitas. A instituição recebeu recursos da ordem de R$ 3,5 milhões na revitalização da unidade e construção de dois novos prédios com laboratórios e outros preceitos. A solenidade foi realizada no próprio campus, onde Rui Costa também inaugurou um pavilhão de aulas e área administrativa da UFSB, assinou o termo de cessão de uso de um terreno medindo 21 mil metros quadrados para nova ampliação da universidade e entregou um caminhão baú para uma cooperativa de produtores rurais ligada ao Território de Identidade do baixo extremo sul. Também acionou sistema de iluminação e assinou ordem de serviço para a construção da Policlínica Regional. (FONTE: Assessoria de Comunicação PSL/Mucuri)