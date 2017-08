SINDPOC exige do Governador Rui Costa que apure as denúncias contra o Superintendente de Inteligência da SSP Maurício Barbosa - Secretário de Segurança Pública

As denúncias que envolvem o atual Superintendente de Inteligência da SSP Bahia, Rogério Magno de Almeida Medeiros, foram duramente criticadas pelo Presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Marcos Maurício. O sindicalista salienta que o Estado possui um histórico de interceptações telefônicas privadas que são realizadas de forma ilegal, grampos sem autorização judicial. “Quais são as relações escusas que existem entre a SSP os desembargadores do Tribunal de Justiça? Quais foram as vantagens auferidas entre ambos os lados? Quem são os beneficiários e os autores dessas práticas ilegais que estão sendo apuradas pelo Ministro Og Fernandes?”, questiona Marcos Maurício.

O sindicalista frisa que o SINDPOC, através de sua diretoria e em parceria com outras entidades classistas da Polícia Civil, combate a ilegalidade da Secretaria de Segurança Pública em ter domínio de operações que são realizadas por meio de interceptações telefônicas. ” De acordo com a lei, as interceptações telefônicas devem ser feitas pela Polícia Civil!”, frisa Maurício.

O Presidente do SINDPOC na Bahia, Marcos Maurício, diz concordar com o Prefeito ACM Neto(DEM-BA), o qual defendeu, nesta semana, que o Governador Rui Costa(PT-BA) já deveria ter demitido o Secretário de Segurança Pública,Maurício Teles Barbosa. O sindicalista afirma que os resultados durante os últimos sete anos de gestão do atual Secretário à frente da pasta são catastróficos. “Temos um quadro que constata um perfil de incompetência de Maurício Barbosa na Segurança Pública dos baianos”, critica o Presidente do SINDPOC, ao destacar que discorda de Neto quanto ao pedido de demissão do Comandante-Geral da PM, coronel Anselmo Brandão. (Informações: Ascom/Sindipoc)