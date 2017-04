SineBahia oferece palestras e cursos gratuitos para trabalhadores

Referência na intermediação de mão de obra, o Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia), vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, renda e Esportes do Estado (Setre), também aposta na qualificação do trabalhador que deseja se colocar no mercado de trabalho, como uma forma de aumentar as chances dos trabalhadores diante das vagas disponíveis.

Para isso, são oferecidos gratuitamente palestras e cursos de capacitação em temas diversos, desde motivação, oratória, comunicação, passando também por conhecimentos específicos da língua portuguesa e informática. Oportunidades que ajudam os profissionais e candidatos a desenvolverem habilidades voltadas para o mercado.

As atividades são oferecidas na Unidade Central do SineBahia, localizada na Avenida ACM, e, para participar, basta comparecer à sede com carteira de trabalho. O trabalhador que busca oportunidades também pode aproveitar para se cadastrar no sistema do órgão e ter acesso às seleções para as vagas oferecidas. As palestras acontecem diariamente, com duração de duas horas, pela manhã, e trata de temas como orientação para o trabalho, empregabilidade, novo acordo ortográfico, criação de e-mail formal, comunicação no ambiente coorporativo, motivação, oratória e outros assuntos.

Para os cursos, a duração é de 16 horas, com emissão de certificado, e a inscrição também é presencial, na unidade da Avenida ACM. São oferecidos cursos de Leitura e Interpretação Textual, Produção Textual, Redação, Descomplicando a Língua Portuguesa e Pacote Office. Para os interessados, a unidade central funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h, com distribuição média de 400 senhas/dia para cadastro e pesquisa de vagas de emprego, além da oferta de cursos e palestras.

Segundo a psicóloga do SineBahia, Sara Lima, todos os temas e assuntos da qualificação são elaborados de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e dos empregadores. “Após a seleção sempre fazemos um ‘feeedback’ com as empresas e também com os candidatos. Percebemos que muitos deles precisam de algum reforço em determinadas áreas, e é para sanar essas dificuldades que elaboramos essas atividades. O mercado de trabalho está mudando constantemente e os candidatos precisam se atualizar também, aprender a lidar com novas ferramentas. Nosso objetivo é que ele consiga se posicionar de uma forma melhor diante das oportunidades e garanta sua vaga”. (Da redação TN)