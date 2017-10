Sobe para 9 número de crianças mortas em incêndio em creche de Janaúba-MG

Morreu, na madrugada desta segunda-feira, o menino Mateus Felipe Rocha Santos, de 5 anos, vítima do vigia que ateou fogo em crianças na creche Gente Inocente, em Janaúba, Norte de Minas Gerais. Com ele, chega a 9 o número de crianças mortas na tragédia, que também resultou na morte de uma professora e do agressor.

Mateus estava internado no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, e até o fim de semana ele estava estabilizado, mas a situação dele era grave. A criança morreu às 4h, segundo a prefeitura de Janaúba. Os pais de Matheus e uma tia chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte por volta das 10h, acompanhados de uma tia do garoto. Fizeram os procedimentos de praxe para a liberação do corpo e voltaram para Janaúba por volta do meio dia, levados de carro pelo chefe de gabinete da prefeitura da cidade do Norte de Minas.

Muito consternados com a perda do garoto, os pais não quiseram conversar com a imprensa. Quase uma hora depois, o corpo do garotinho foi liberado do IML e partiu para Montes Claros, de onde depois seguiria para Janaúba. Ele e Thallyta Vitória Bispo de Oliveira Barros, de 4 anos, foram transferidos juntos de Montes Claros para BH no sábado. A menina morreu nesse fim de semana.

No domingo 8), duas crianças vítimas do ataque na creche, que estão internadas no Hospital Infantil João Paulo II, saíram do CTI. A situação se repetiu com outras duas crianças internadas no Hospital Odilon Behrens, informou a assessoria da unidade. Além da melhora do quadro de saúde dessas quatro, que continuam internadas, um menino teve alta da Santa Casa de Montes Claros e foi liberado para voltar para casa.

Segundo a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), os dois casos do João Paulo II são de crianças que não sofreram com queimaduras graves, mas inalaram fumaça e tiveram problemas respiratórios após serem retiradas da creche. O boletim da Fhemig aponta que o estado de saúde das duas crianças é estável, mas ainda não existe previsão de alta. (Informações: O Estado de Minas)