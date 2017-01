Sobe para quatro o número de mortos suspeitos de assalto à lotérica em Itabela; dois estão presos

Quatro homens morreram em uma troca de tiros com a Polícia Militar na região do “Queimado”, interior de Porto Seguro. Eles são acusados de terem participado de um assalto a uma lotérica no centro de Itabela, na tarde de terça-feira (10).

De acordo com a polícia, durante a perseguição em busca dos integrantes do roubo, eles encontraram a Caminhonete Amarok, de cor branca, placa PJJ-3927, que eles usaram durante a ação criminosa. O veículo foi abandonado às margens da estrada de terra que liga Itabela a Trancoso, distrito de Porto Seguro.

Ao perceberem a presença da guarnição, os seis homens embrenharam no mato por volta das 13h de terça-feira, dia 10 e a polícia cercou a região e encurralou os marginais. Por volta das 20h, o bando deixou o mato e veio em direção à estrada. Ao perceberem a presença da polícia eles atiraram contra a viatura e fugiram novamente para o mato.

A polícia revidou o ataque e percebeu que dois deles tinham sido baleados. No entanto, eles foram encontrados logo pela manhã pelas guarnições do servido de Rondas Especiais (Rondesp), PETO, Cipe-Mata Atlântica e do 4º Pelotão de Itabela.

Antes mesmo do amanhecer o grupo entrou em confronto com os PMs e outros dois vieram a óbito. Por volta das 10h de quarta-feira (11) um terceiro homem também morreu e, por volta das 15h, o quarto e último elemento que participou do assalto, também foi morto em confronto com policias da CIPE-Mata Atlântica.

Segundo informações da Polícia Militar, os bandidos antes do assalto passaram um trote ligando no telefona no telefone 190 e informando de um possível tiroteio em um assentamento fora da cidade, fazendo com que os policiais deslocassem, enquanto eles cometiam o assalto.

A quantia roubada no assalto não foi divulgada oficialmente, mas no total pouco mais de R$ 22 mil foram recuperados.

Foram apreendidos três veículos, quatro armas de fogo, entre revólveres e pistolas, munições, carregadores, celulares e outros pertences roubados de clientes durante o assalto. Ronivon Santos Nascimento e Magno Miranda dos Santos estão presos

Entre os mortos estão Maike Ferreira, 23 anos, David Matos Souza, 24 e Wllian da Silva Aves, 18. (Com informações do Giro de Notícias)