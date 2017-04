Sobrinho de “Fala Fina”, “Bruno Zarolho” é preso por força de mandado em Teixeira de Freitas

Na tarde desta quarta-feira, dia 26 de abril, policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), em rondas ostensivas no Bairro Tancredo Neves, na região oeste de Teixeira de Freitas, realizaram a abordagem a um indivíduo, velho conhecido da Polícia, identificado como sendo Bruno Serafim de Souza, o “Bruno Zarolho”, de 19 anos de idade, que é sobrinho do traficante conhecido como “Fala Fina”, morto em confronto com a RONDESP sul.

Durante abordagem e revista pessoal, os militares realizaram consulta no sistema do CNJ e identificaram que em desfavor de Bruno existia um mandado de prisão preventiva roubo majorado, crime ocorrido em 18 de janeiro de 2017. Ao ser descoberta a existência do mandado de prisão, Bruno recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da 8ª COORPIN, onde o caso foi registrado e apresentado ao delegado Júlio César Telles.

Bruno foi encaminhado à carceragem da 8ª COORPIN e sua prisão será comunicada à Justiça. O acusado será transferido para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde ficará à disposição da Justiça. Bruno possui cerca de 10 passagens pela Polícia Civil de Teixeira de Freitas, sendo a maioria delas, quando era adolescente, mas, foi preso pela última vez por militares, em posse de 60 pedras de “crack”. Anteriormente havia sido preso suspeito de ser autor de diversos roubos em Teixeira. (Da redação TN)