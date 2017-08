Suspeito de assaltar ônibus da Brasileira é preso com droga e simulacro de pistola em Medeiros Neto

Na tarde desta sábado, dia 5 de agosto, policiais da 44ª Companhia Independente de Medeiros Neto (CIPM), prenderam Bruno Moraes de Almeida, de 20 anos, suspeito de ter participado de um assalto ousado contra um ônibus da Brasileiro, crime ocorrido na noite anterior. O assalto contra os passageiros do ônibus, que fazia a linha Itanhém/Teixeira de Freitas, aconteceu na BA-290, logo após Medeiros Neto.

Segundo os militares da 44ª CIPM, Bruno estava em atitude suspeita numa rua próxima ao centro de Medeiros Neto, o que chamou a atenção de um morador. Avisados os policiais foram ao local e durante a abordagem, descobriram que o elemento estava em posse de uma quantidade de entorpecente e um simulacro de pistola, que teria sido usado para ameaçar os passageiros. O acusado resistiu à abordagem e ainda teria tentado desarmar um dos policiais.

No início da noite deste sábado (5), Bruno Moraes de Almeida, de 20 anos, foi conduzido e apresentado ao plantão regional da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, que concentra as ocorrências policiais nos finais de semana. Os militares de Medeiros Neto informaram que o segundo acusado de participar do assalto contra os passageiros da Brasileiro já foi identificado e sua prisão é uma questão de tempo. Ele pode ter ficado com os pertences roubados das vítimas.

O roubo

Segundo informações de uma das vítimas, que preferiu não ter nome revelado, os dois assaltantes, sendo um deles armado e com uma blusa cobrindo parte do rosto, roubaram dinheiro e pertences dos passageiros. Logo em seguida ao assalto os ladrões ordenaram que o motorista estacionasse o ônibus no acostamento e eles desceram tranquilamente. (Da redação TN)