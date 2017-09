Suspeito de envolvimento em pirâmide financeira é preso em Itabuna

Alessandro Almeida Gouveia, suspeito de envolvimento no esquema da pirâmide financeira que rendeu mais de R$ 200 milhões aos envolvidos no golpe, foi preso nesta terça-feira, 19, na cidade de Itabuna. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é primo de um dos líderes do esquema.

Ele era procurado por ocultar bens da quadrilha adquiridos com o dinheiro proveniente do golpe. Segundo a polícia, Alessandro utilizava uma procuração em nome do primo, Danilo Santana Gouveia, que encontra-se foragido.

Operação

De acordo com a polícia, há duas semanas foram recuperados R$ 920 mil que estavam depositados na conta de Edilane Alves de Oliveira, sogra de Danilo. A quantia resgatada foi depositada em uma conta judicial e ficará à disposição da Justiça Criminal para possível reparação dos prejuízos causados as vítimas. (Informações: A Tarde)