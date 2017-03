Suspeito morre em operação da Cipe-Mata Atlântica, que apreende submetralhadora e droga

Durante a realização de uma operação que visa reduzir os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), a CIPE/Mata Atlântica, por volta das 05h desta quinta-feira (16/03), no Bairro Campinho, em Porto Seguro, deparou-se com indivíduos numa casa, localizada no Bairro Camnpinho, em Porto Seguro, que efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção à guarnição.

Os policiais reagiram a ação e um dos criminosos buscou abrigo em uma residência, continuando a resistir com o uso de arma de fogo, o que cessou apenas quando ele foi atingido. Milton Alves de Almeida Júnior, foi socorrido até o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu veio a óbito. O acusado, segundo a polícia, tinha extensa ficha criminal que incluía tráfico de drogas e roubos, além de ser considerado homicida a serviço de facções criminosas. Durante o Carnaval ele foi preso por estar com mandado de prisão em aberto, mas havia sido solto no inicio deste mês.

No local onde estava escondido o bando os militares da Cipe-Mata Atlântica apreendeu uma submetralhadora, um tablete de maconha, uma balança de precisão, rádios comunicadores, um tablet e duas máscaras, celulares, uma balança de precisão de R$ 37 em espécie.

A ocorrência, bem como os materiais apreendidos foram apresentados à 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro (DT), quer continua investigando o caso.