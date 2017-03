Suspeitos de assassinarem ex-comparsa do tráfico são presos em Ilhéus

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão, nesta terça-feira, 28, na favela do Cominho, em Ilhéus, três pessoas suspeitas de envolvimento na morte do traficante Rogério dos Santos Melo, ocorrida no dia 6 de março. Participaram da ação equipes da 7ª e 6ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), de Ilhéus e Itabuna, 70ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Cacaueira), Rondesp/Sul e Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa).

Breno dos Santos Santana, conhecido como Neguinho do Cominho; Jacsilene Vieira dos Santos, a Jaque, esposa de Cosme Câmara Oliveira Filho, o Pilão, apontado como líder da quadrilha e mandante do assassinato, que já estava preso em Itabuna pelo crime; e Geovane Araújo Santos, flagrado com um revólver calibre 38, foram presos na ação. A polícia ainda procura por Paulo Sérgio Souza de Araújo, conhecido como Carequinha, que também estaria envolvido na morte de Rogério. As investigações apontaram que a vítima foi assassinada porque deixou o bando para ingressar numa quadrilha rival.

Murilo Ribeiro da Silva, que reagiu e atirou ao perceber a chegada dos policiais no local, foi baleado e ferido na troca de tiros, não resistindo aos ferimentos. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 32 e um tablete de maconha.

Breno e Jacsilene, que tinham mandados de prisão em aberto, foram conduzidos ao sistema prisional. Já Geovane, flagrado com a arma, foi encaminhado à audiência de custódia com o juiz. Ele e Breno já estiveram presos por tráfico de drogas. (Informações: A Tarde)