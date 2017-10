Suspensos: Alunos fazem churrasco em sala de aula no sul da Bahia

Alunos do Colégio Estadual Menandro Minahim, no município de Una, sul da Bahia, foram suspensos após fazerem um churrasco dentro de uma das salas de aula da instituição de ensino e divulgarem fotos e vídeos da “festa” em uma rede social.

Segundo a direção do colégio, o churrasco foi realizado na manhã da última terça-feira (24), por cerca de seis estudantes do terceiro ano do ensino médio, com idades entre 16 e 17 anos. Eles ainda falsificaram um documento, que indicava uma advertência por parte da direção da escola após o ocorrido, para postar na internet.

Conforme o vice-diretor da instituição, Luciano de Melo Ramos, os alunos estavam sem aula no momento do churrasco, já que um professor de português precisou faltar no dia. Além disso, ainda de acordo com a direção, os alunos aproveitaram que funcionários da escola tinham saído da instituição para prestar socorro a uma estudante que passou mal.

A direção disse que os alunos usaram uma churrasqueira elétrica e ainda ligaram uma caixa de som. Pelas imagens postadas por um dos estudantes no Facebook, é possível perceber que, além de carne, os alunos levaram arroz, farofa e refrigerante para a sala de aula. Não há informações sobre se alguma bebida alcóolica foi levada para o local.

Nos comentários de uma das imagens postadas, um dos alunos punidos escreveu: “Tá dando o mô B.o aqui irmão kkkkkkk conselho tutelar, policia, 10 dias de suspensão (sic)”. Sobre a foto do documento que a direção da escola diz ser falso, e que também foi postada na rede social, um dos alunos escreveu: “Deu ruim”.

A direção da escola disse que descobriu que o churrasco tinha sido realizado após a postagem e ainda relatou que os alunos disseram que se inspiraram em um caso parecido ocorrido em uma escola de Goiás.

A direção informou também que, na segunda-feira (30), fará uma reunião com os pais dos alunos envolvidos. A Secretaria de Educação da Bahia, através de nota, confirmou a versão da direção.

Ainda segundo a secretaria, o Núcleo Territorial de Educação do Litoral Sul (NTE 05), com sede em Itabuna, está apurando a responsabilidade dos servidores que estavam presentes na unidade escolar. (Informações: G1 Bahia)