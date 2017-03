Suzano Papel e Celulose abre inscrições para Programa de Estágio

A Suzano Papel e Celulose, eleita uma das “Melhores Empresas para Começar a Carreira” no ranking da revista Você S/A, abre nesta quarta-feira as inscrições do novo ciclo de seu Programa de Estágio. Em Mucuri, estão disponíveis 10 vagas nas áreas de Finanças, Florestal, Industrial, Logística e Recursos Humanos. Os jovens profissionais ingressarão para fazer parte de um time maior, se unindo a outros 37 estagiários que já atuam nessa unidade.

O Programa de Estágio da Suzano Papel e Celulose oferece um plano de desenvolvimento diferenciado com treinamentos e mentoria, o que possibilita ao jovem demonstrar sua capacidade e ser reconhecido de acordo com seu desempenho. Além disso, durante o estágio, cada participante deverá elaborar um projeto que contribua diretamente com o negócio da companhia e possa ser implantado em sua área de atuação.

“Estamos buscando jovens inovadores e engajados, que estejam preparados para aprender e serem protagonistas de suas carreiras. Queremos profissionais propensos às transformações e ao empreendedorismo e daremos a eles a oportunidade do aprendizado prático, aliado ao desenvolvimento de competências comportamentais”, explica Carlos Alberto Griner, diretor executivo de Recursos Humanos da empresa. “Na Suzano, oferecemos um ambiente de trabalho diferenciado, que valoriza a meritocracia e a autonomia, assim como a qualidade de vida e a satisfação de nossos colaboradores”, complementa.

O programa tem duração de até dois anos e a empresa oferecerá aos selecionados benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale transporte (ou fretado nas unidades industriais), vale refeição (ou refeitório nas unidades industriais) e carga horária flexível.

Para participar do processo, os candidatos devem estar matriculados em cursos de graduação com conclusão prevista entre julho de 2018 e 2019, inglês intermediário e disponibilidade para estagiar entre 20 a 30 horas semanais. As vagas são destinadas às áreas de Finanças, Comercial, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Jurídico, Suprimentos, Novos Negócios, Comunicação, TI, Engenharia de Projeto, Sustentabilidade, Pesquisa e Desenvolvimento, Florestal e Industrial.

As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de abril e todo o processo será feito em parceria com a Cia. de Talentos. Para mais informações e inscrições, acesse o site www.novostalentossuzano.com.br . (Da redação TN)