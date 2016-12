Suzano Papel e Celulose promove campanha de Natal

A Suzano Papel e Celulose, por meio de seu programa VOLUNTARIAR, promoveu a campanha de Natal “Amigo Solidário dos Meus Sonhos”. A iniciativa, que acontece anualmente em todas as unidades da empresa, mobilizou mais de 1.300 voluntários entre colaboradores, prestadores de serviço, familiares e parceiros.

Para incentivar o engajamento e aumentar o sentimento de solidariedade, alguns colaboradores se tornaram Embaixadores Voluntários. Em 2016, 99 colaboradores se responsabilizaram pela mobilização de suas unidades, resultando na arrecadação de mais de mil brinquedos, 70 cestas básicas e 855 kits para idosos. Os materiais arrecadados atenderão 30 instituições e 1.850 beneficiados de locais próximos às unidades da Suzano, em uma ação de solidariedade e alegria.

300 crianças e adolescentes beneficiadas em Mucuri e região

292 voluntários engajados em fazer um Natal mais feliz para 300 crianças e adolescentes de Mucuri e região. Esse foi o resultado da Campanha de Natal do ano de 2016 da unidade que arrecadou 300 brinquedos para serem doados às instituições da região. O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Pedro Canário e de Teixeira de Freitas, a Pastoral da Criança de Cruzelândia, a Ecotrilha Mucuri (Comunidade Zona Rural), a Unidade de Acolhimento Vista do Cricaré e a Pastoral da Criança de Itabatã, foram os locais contemplados pela ação no ano de 2016.

Golda Suncion Acuna, Embaixadora Voluntária, conheceu a Unidade de Acolhimento Vista do Cricaré, localizada em São Mateus, interior do Espírito Santo. A instituição, que acolhe adolescentes dos 13 aos 19 anos, foi escolhida pela Suzano, por meio da sua Campanha de Natal e do Programa Voluntariar, para fazer uma pequena transformação na vida desses jovens, levando um pouco de alegria e espírito natalino mesmo que por apenas um dia. “Ir lá e conhecer esses jovens, abraçar e aconselhar, escutar, sorrir e conscientizar, foi muito especial! No final das contas, sou eu quem saio agradecendo por essa experiência e Deus há de permitir que dias como o de hoje se tornem rotina em minha vida porque lá eu encontrei amor, carinho e uma vontade enorme de fazer a diferença, de valorizar a vida, de gratidão! Temos tanto conosco, está na hora de partilhar!”, disse a voluntária emocionada.

O programa VOLUNTARIAR da Suzano Papel e Celulose tem o objetivo de estimular e promover a cultura do voluntariado e o empreendedorismo social, por meio de uma relação direta com o negócio. A Suzano Papel e Celulose incentiva colaboradores, familiares e parceiros para que compartilhem parte de seu tempo e talento em ações transformadoras, com o compromisso de mudança na sociedade. (Com informações de Thaise Muniz)