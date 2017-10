SVO: Perito Garrido posiciona-se favorável a projeto do vereador Marcílio Goulart Peritos Manuel Garrido e Flávio Sampaio e o vereador Marcílio Goulart, logo após sessão da Câmara de Teixeira de Freitas

O vereador Marcílio Goulart (PT), indicou durante reunião da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, a implantação do Sistema de Verificação de Óbito (SVO), para atender a população que às vezes padece aguardando a liberação de corpos no Departamento de Polícia Técnica (DPT), que atende uma grande demanda da região. “Já não basta o sofrimento das pessoas, e ainda tem que passar por um trâmite burocrático para liberação do corpo de um ente querido. Precisamos resolver isso”, afirma.

A missão do SVO é realizar procedimentos de Autopsia para esclarecimento de óbitos de causa natural não elucidada, em caso de óbito sem assistência médica ou com assistência médica onde a causa morte não foi definida ou é mal definida.

O vereador afirma que já havia discutido o assunto em reuniões internas, mas foi alertado da importância e urgência do SVO e por isso resolveu apresentar formalmente a indicação à administração municipal.

Na sessão ordinária realizada na quarta-feira, dia 25 de outubro, o vereador Marcílio Goulart ganhou um reforço de peso na sua proposta, após o perito criminal Manoel Garrido, coordenador regional da Polícia Técnica, ter falado em plenário da importância da criação do Sistema de Verificação de Óbito. “O Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), possui uma demanda muito grande, pois atende o município e as demais cidades do baixo extremo sul. Por isso a criação do SVO, proposta hora apresentada pelo vereador Marcílio, vai acelerar a liberação por mortes naturais, evitando transtornos para tanta gente”, disse.

O perito Manuel Garrido foi à sessão da Câmara apresentar seu colega, o também perito criminal Flávio Sampaio, que acaba de assumir a coordenação do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. (Por Ronildo Brito)