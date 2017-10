Taxista de Teixeira de Freitas morre após batida frontal na BR-101, em Caravelas

Na noite deste último sábado, dia 21 de outubro, por volta das 18h45, o taxista teixeirense Reinaldo Dias Santana, de 38 anos, morreu em um acidente automobilístico na altura do KM 902 da BR-101, imediações do Povoado de Rancho Alegre, em território do município de Caravelas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Reinaldo, que morava na Rua Inconfidência, no Monte Castelo, bairro da região central de Teixeira de Freitas, conduzia o seu táxi modelo Gol, de cor cinza, placa policial AKK-2822, licenciado em Nova Viçosa, quando teria forçado uma ultrapassagem e bateu de frente em um caminhão Mercedes-Benz, de cor amarela, placa MPA-3300. O taxista fazia o trajeto Teixeira de Freitas/Porto da Mata, enquanto o caminhão trafegava no sentido contrário.

Socorristas do SAMU e militares do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas (GBM), chegaram a comparecer no local, mas não havia nada o que fazer, já que o taxista estava em óbito.

Após ser retirado de dentro do veículo o corpo acabou removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia. Reinaldo era uma pessoa muito conhecida na região. (Por Ronildo Brito)