Teixeira: A socióloga Edinar Cerqueira lança o livro “Condenada a ser Livre”

A pedagoga e socióloga Edinar Pereira Cerqueira Alves, lançou na manhã desta terça-feira (20/12), o seu festejado livro “Condenada a Ser Livre” que é um documento que registra as condições prisionais da mulher e que nasceu à luz do retrato da vida no sistema prisional feminino brasileiro.

O livro foi revisado pelo jornalista e poeta Almir Zarfeg, é prefaciado pelo escritor e jornalista Athylla Borborema e foi publicado pela Editora PerSe – SP. O livro da socióloga Edinar Cerqueira é resultado da sua linha de pesquisa que resultou na sua dissertação acadêmica que lhe aprovou com o grau de licenciada em sociologia pela UNEB – Universidade Estadual da Bahia.

O evento aconteceu no auditório da Escola Municipal de Educação Integral Bom Pastor, no bairro Ouro Verde. O momento contou com a presença da diretora da escola, professora Céli Guilhermina Lopes Medeiros e da vice-diretora Fernanda Cristine Lopes Medeiros Galindo, além de muitos convidados, inclusive alunos e professores da unidade de ensino onde a autora também é professora. Foi um momento também gracioso para os ouvidos sob a voz do cantor Marcelo Calazans.

A mesa foi composta pela autora Edinar Cerqueira e por outros três confrades da Academia Teixeirense de Letras, onde a autora é titular da cadeira nº 18. Compuseram a mesa o jornalista e poeta Ramiro Guedes, titular da cadeira nº 07 da ATL e atual diretor Municipal de Cultura; Escritor e jornalista Athylla Borborema, titular da cadeira nº 02 e vice-presidente da ATL e pelo presidente da ATL, jornalista e poeta Almir Zarfeg.

Edinar Cerqueira é teixeirense e professora da rede municipal de ensino em Caravelas (BA) e Teixeira de Freitas (BA). Pedagoga pela Universidade Norte do Paraná, socióloga pela Universidade Estadual da Bahia e pós-graduada em Gestão Escolar pela Universidade Federal da Bahia. As condições prisionais da mulher em Teixeira, na Bahia e no Brasil é o tema central do seu livro “Condenada a ser Livre”.

No livro Edinar Cerqueira tira da invisibilidade mais de 20 mil das 610 mil pessoas que, segundo o Ministério da Justiça, compõem a população prisional brasileira. Suas visitas as instituições carcerárias renderam ao leitor histórias sobre solidão, abandono, celas insalubres, torturas psicológicas, refeições intragáveis, gravidez no cárcere e tantos outros dramas vividos por presas anônimas e famosas.

A obra traz à luz uma realidade das mulheres presas que se envolveram no crime para fugir da violência doméstica, da obrigação de traficar ou para escapar do abuso sexual. O começo da pesquisa realizada por Edinar Cerqueira para este trabalho que resultou neste livro, foi uma coleção de silêncios. Ela decidiu dedicar quatro anos a buscas, visitas a penitenciárias e entrevistas com presidiárias, a fim relatar quem eram elas e como viviam, demonstrando os pontos em que se assemelhavam e em que se diferenciavam dos presidiários.

A socióloga Edinar Cerqueira teve o presídio do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas como base principal do seu trabalho e ela escreve em fragmentos, de modo a “não forçar suas próprias relações de causa e efeito”, no entanto, a disposição das histórias não é completamente aleatória. O texto se divide em “blocos temáticos”, entre os quais se destacam dois: um relacionado à privação de liberdade e outro, ao amor nas condições das mulheres.

O livro de Edinar Cerqueira nos faz refletir sobre as condições insalubres das instalações prisionais e, para a autora, o pior aspecto do encarceramento é o abandono. Enquanto a mulher é educada para ser fiel ao homem, independentemente das adversidades, o homem não fica ao lado da mulher que dá problemas. Então os primeiros a abandonar as presas são seus parceiros – analisa a socióloga.

Na ficção mostra criminosas envolvidas em assassinatos, tráfico internacional, máfia, exploração infantil e outros bárbaros crimes. Enquanto isso, no mundo real, apenas 6% das presas brasileiras cometeram crimes contra outras pessoas. Mais de 80% delas foram presas por crimes para “complementar renda”.

Em geral, são mulheres com filhos, que não conseguem sustentar suas crianças com o salário que ganham e, por isso, buscam crimes que funcionam como complemento de renda, que a autora chama de “baixo clero do tráfico”. Elas coletam o dinheiro e entregam droga. A guerra contra as drogas castiga as mulheres de forma mais severa que os homens. Vale muito a pena ler. (Da redação TN).