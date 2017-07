Teixeira: Acontece neste sábado (08), o “2º Forró Pet Serra” no Jacarandá

Acontece neste sábado, dia 08 de julho, no Jacarandá Country Clube, o 2º Forró Pet Serra. O evento é uma organização da “Ong Nossa Arca” e todo o dinheiro angariado será revertido em favor do segundo mutirão de castração beneficente de cães e gatos de Teixeira de Freitas.

O Forró Pet Serra de Teixeira de Freitas objetiva atrair o maior número de pessoas amantes do forró e dos animais e, trata-se de uma festa beneficente em favor de cães e gatos que após castrados no segundo mutirão de castração serão disponibilizados para adoção.

A festa acontece a partir das 22h de sábado do dia 8 de julho, no Jacarandá Country Clube com a participação de diversas e importantes atrações musicais, entre elas: A banda Gabiru de Teixeira de Freitas, a banda Forró Estações de Ilhéus e o Trio Mafuá de Vitória. Além dos pontos de vendas, mesas e ingressos você também adquire pelo telefone (73) 9 9940-0180.

Conforme a presidente da Ong Nossa Arca, a professora Cristhiane Ferreguett, todos os animais doados pela entidade são castrados, sejam de raça pura, mestiços ou sem raça definida. A Ong entende que a castração é a única forma de controlar a multiplicação desenfreada destes animais. “A castração traz beneficio para o seu pet e é uma solução digna aos animais de rua e não a condenação à morte praticada nos CCZs e canis municipais”, alerta a professora doutora Cristhiane Ferreguett.

Ela lembra que a castração não livra o animal apenas de uma gravidez indesejada, no caso de fêmeas que muitas vezes são abandonadas justamente porque estão grávidas. Ela também o protege de várias doenças que, se não diagnosticadas a tempo, levam os bichinhos a óbito. A conclusão de todo o trabalho, que começou lá atrás com o reestabelecimento da saúde do bichinho, fecha com chave de ouro a missão ao enxergar uma vida que, de início estava ameaçada de não existir mais, e vê-la forte, feliz e protegida, tendo uma segunda chance ao lado de uma família.

A Ong Nossa Arca é uma entidade jurídica sem fins lucrativos que foi criada por um grupo de pessoas inconformadas com o descaso e abandono aos quais estes animais estão sujeitos. Tomaram para si a responsabilidade sobre a vida e guarda destes animais até que sejam adotados. A entidade não tem ajuda de nenhum órgão público ou coisa que o valha. Mantém seus animais com recursos próprios ou com algumas doações de cidadãos e cidadãs que compartilham com seus membros do mesmo amor e respeito aos animais. (Por Athylla Borborema).