Teixeira: Campo Forte e Ceplac qualificam operadores de máquinas para a mão de obra no campo

Uma parceria da Concessionária Campo Forte e a CEPLAC resultou na realização de um curso para operadores de máquinas pesadas que foi desenvolvido nos últimos dias 3 e 4 de abril, para os profissionais que lidam com máquina pesada, que requer o controle em seu manuseio e de seus colaboradores. O curso foi oferecido na sede da própria Campo Forte em Teixeira de Freitas e foi voltado a todos os profissionais rurais que já atuam com a profissão, mas não tinham um certificado e também para novos condutores que querem aprender a manusear tratores e outras máquinas agrícolas.

Na contramão do atual cenário econômico e social, onde grande parte dos moradores da zona rural buscam oportunidade de trabalho na área urbana, a Concessionária Campo Forte que representa os tratores agrícolas LS Tractor, se destaca pela inclusão profissional dos moradores urbanos que buscam oportunidade na área rural com qualificação.

De acordo com o diretor executivo da Concessionária Campo Forte em Teixeira de Freitas, Carlos Carvalho, a parceria surgiu com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) que é uma instituição pública de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, objetivando cumprir o seu papel de formar mão de obra qualificada para toda a região, visando formar profissionais aptos a trabalhar com tratores agrícolas, atendendo as normas da segurança no trabalho e as demandas do mercado de trabalho, cada vez mais exigente.

O diretor Carlos Carvalho disse que o curso teve duas etapas, a teórica e a prática, onde foram apresentadas, de forma prática, a operação do trator e as regulagens dos principais implementos agrícolas e o maior suporte nos quesitos de segurança. “Os tratoristas precisam ser treinados, pois são responsáveis pelo sucesso das operações mecanizadas. Neste contexto, a regulagem de implementos exerce importante papel porque o ajuste correto das máquinas permite operações agrícolas eficientes”, destacou Carlos Carvalho.

De acordo com Bibiano de Souza Oliveira, instrutor de mecanização da CEPLAC, o principal objetivo do curso de tratoristas é qualificar estas pessoas para inserção no mercado de trabalho local e uma vez qualificadas, estão preparadas para concorrer a uma oportunidade de emprego. No curso todos os alunos submeteram aos principais cuidados operacionais, eficiência de campo e técnicas de operação. (Por Athylla Borborema).