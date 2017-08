Teixeira de Freitas: 13º BEIC prepara evento beneficente no Dia das Crianças

O 13° Batalhão de Ensino Instrução e Capacitação (BEIC), realizará no dia 06 de outubro das 13 às 17 horas o projeto social Faça uma Criança Sorrir, edição VIII. O evento faz parte das comemorações do Dia das Crianças, objetivando proporcionar um dia de alegria e diversão, culminando com a distribuição de brinquedos e gêneros alimentícios em benefício das 1.231 crianças e adolescentes das seguintes instituições: Casa da Criança Renascer, Associação Pestalozzi, CRAS, Esc. Mun. Alcenor Alves Barbosa, CREAS, Esc. Mun. Profº Paulo Freire, Família Autismo e Sopão Dr. Horácio Lopes. Para a maioria destas crianças esta será a única comemoração do Dia das Crianças. As doações deverão ser feitas até o dia 01/10/2017 na sede do 13º Batalhão ou Colégio da Policia Militar Anísio Teixeira.

“Nesse dia tão especial, queremos fazer uma grande festa com uma tarde inteira de brincadeiras, atividades artísticas, culturais, troca conhecimentos e muita diversão. Mais do que um dia de comemoração, queremos oferecer uma experiência fantástica para nossas crianças. Este evento é de suma importância, não só pelo atendimento às crianças carentes, mas também pela educação moral, cívica, ética e de direitos humanos proporcionados pelos Policiais Militares”, diz o tenente coronel Sérgio Barros, comandante do 13ª BEIC. (Da redação TN)