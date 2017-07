Teixeira de Freitas: Anderson Pinto anuncia investimentos para o campo do Tancredão

O Secretário de Esporte e Lazer de Teixeira de Freitas, Andersom Pinto anunciou esta semana os campos que receberão os investimentos destinados para o esporte via emenda parlamentar do deputado federal Uldurico Junior, que até o final do ano somará o investimento de R$ 500 mil.

Entres os espaços contemplados está o tradicional Campo do Tancredão, também conhecido pelos atletas do Campo de Bai Bracim, um importante desportista teixeirense, que ao longo dos anos vem se dedicando ao esporte daquela região.

De acordo com o secretário, o campo do Tacredão foi escolhido devido aos vários jogos que são disputados no campo e por se tratar de um bairro com uma carência de equipamentos esportivos, e que por sua história merece uma atenção do município.

O projeto já está em fase de conclusão e tão logo as intervenções de infraestrutura, as obras terão início no Tancredão.

Segundo o secretário Anderson Pinto, nos primeiros seis meses a sua pasta estava passando por uma fase de planejamento estratégico e estrutura administrativa, para que todas as ações tenham uma base sólida sustentada pela Secretaria Municipal de Esporte e lazer. “Nenhuma competição deixara de ter o apoio da secretaria, mas precisamos desse tempo para implantação do projeto organizacional”, disse. (Com informações de Sammy Chagas)